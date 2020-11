Buffett scommette sui vaccini: investe 5,7 miliardi in case farmaceutiche

Il finanziere 90 enne punta sempre di più sulla Salute: oltre a Pfizer è entrato nel capitale di AbbVie, Bristol-Myers Squibb e Merck. E di conseguenza “abbandona” le banche…

Dove c’è odore di affari, c’è Warren Buffett. Il finanziere americano, che in Italia ha una grossa partecipazione in Cattolica Assicurazioni (poco più del 9%, diventato molto redditizio con l’operazione Generali), ha fiutato il business del momento: i vaccini. Ecco dunque che il patron della holding Berkshire Hathaway ha iniziato a dirottare buona parte dei suoi investimenti proprio sulle case farmaceutiche: a quanto risulta da un documento depositato lunedì alla Sec, la Consob americana, Buffett ha acquistato un notevole pacchetto di azioni in AbbVie (21,3 milioni di azioni), Bristol-Myers Squibb (30 milioni), Merck (22,4 milioni) e Pfizer (3,7 milioni), per un valore complessivo di 5,7 miliardi di dollari.

Una cifra importante, per “posizionarsi” nel mercato del momento, anche se relativamente bassa rispetto al portafoglio complessivo di 245 miliardi di dollari in azioni: ora il totale degli investimenti nel settore Salute di Buffett è di oltre 9 miliardi di dollari, in virtù delle partecipazioni già detenute in Biogen, Johnson & Johnson, Teva Pharmaceuticals e DaVita. In particolare desta interesse la mossa su Pfizer, la società che proprio pochi giorni fa ha annunciato l’arrivo di un vaccino anti-Covid con un’efficacia al 90%. Il titolo è immediatamente esploso in Borsa, anche se la notizia è stata poi superata da quella della concorrente Moderna, che avrebbe un antidoto efficace al 94,5%. Di conseguenza, il miliardario 90 enne (li ha compiuti lo scorso agosto) si sta disimpegnando sul settore bancario: nel corso del terzo trimestre Berkshire Hathaway, la cui partecipazione più importante rimane quella in Apple, ha ridotto la propria quota in Wells Fargo, JPMorgan Chase, PNC Financial e M & T Bank.