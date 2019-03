Brexit, Uk nel caos dopo il no alla Ue: ecco le prossime tappe

Dopo la bocciatura dell’accordo contratto da Theresa May con la Ue, il Regno Unito si trova davanti a un bivio: scontrarsi contro lo spauracchio “hard brexit” o chiedere a Bruxelles un rinvio dell’uscita – La Borsa di Londra è attendista, la sterlina viaggia in netto rialzo fiduciosa dei voti contrari al No deal

Il Regno Unito è ufficialmente nel caos. Dopo la bocciatura di gennaio, la Camera dei Comuni ha respinto nuovamente l’accordo contratto da Theresa May con l’Unione Europea, nonostante le modifiche introdotte la notte precedente sul backstop avessero fatto sperare che potesse essere la volta buona. Fatali sono state le parole del ministro della Giustizia britannico, Geoffrey Cox secondo cui il rischio che il Regno Unito rimanesse comunque legato “indefinitamente” all’Ue a causa delle regole (o meglio delle mancate regole) sul confine tra Irlanda e Irlanda del Nord non era stato superato dall’intesa raggiunta tra l’11 e il 12 marzo dalla Premier Uk e da Jean Claude Juncker.

L’accordo è stato bocciato con 391 voti contrari e 242 a favore, la quarta peggiore sconfitta della storia di una proposta del Governo a Westminster.

Cosa succede a questo punto? Mancano 16 giorni alla Brexit, la data di fuoriuscita ufficiale del Regno Unito dall’Ue è stata fissata per il 29 marzo. Tra oggi, 13 marzo, e domani, 14 marzo, sono previsti altri due voti.

Il primo è sul no deal: i deputati della Camera dei Comuni dovranno scegliere se dire Sì o No a un’uscita senza accordo, un’eventualità che potrebbe creare pesantissimi problemi economici ad entrambe le parti.

Nel caso in cui prevalesse il No, cosa che appare probabile, giovedì il Parlamento deciderà se richiedere o no l’estensione dell’articolo 50 del Trattato di Lisbona. Tradotto: i deputati dovranno esprimersi su un possibile – breve – rinvio della Brexit. La richiesta dovrà essere poi esaminata e approvata dagli Stati Membri dell’Unione Europea che si esprimeranno nel corso del summit convocato per il 21 marzo. “I 27 membri dell’Unione Europea si aspettano di ricevere una giustificazione credibile per una possibile estensione, con indicata la durata”, ha affermato il portavoce del presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk. Il Regno Unito non potrà dunque limitarsi a chiedere una proroga senza motivazione, ma dovrà presentare una proposta ben precisa.

In questo contesto occorre sottolineare che Londra prepara le contromisure. Il Regno Unito ha annunciato il taglio temporaneo (durerà 12 mesi) alle tariffe d’importazione su una vasta gamma di prodotti per premunirsi contro la possibile approvazione di una Hard Brexit. In caso di uscita senza accordo non verranno introdotti nuovi controlli al confine tra Irlanda e Irlanda del Nord, mentre resteranno in vigore le tarrife su auto, carne di manzo, agnello, maiale, pollame e latticini. Le misure saranno in vigore per 12 mesi.

Passando ai mercati, la Borsa di Londra viaggia oggi poco sopra la parità, mentre la sterlina viaggia in rialzo in attesa del voto di stasera. La valuta britannica ha guadagnato lo 0,6% contro il dollaro e l’euro, sulla speranza che i parlamentari britannici boccino il No deal e la Brexit venga rimandata.