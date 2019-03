Brexit: assicurazioni UK in Italia via dopo 18 mesi, banche salve

Un decreto atteso oggi in Consiglio dei ministri prevede (in caso di hard Brexit) un periodo transitorio di 18 mesi durante i quali le società britanniche potranno continuare a operare in Italia – Alla fine, però, le assicurazioni (tra cui Direct Line) dovranno chiudere – Più tutele per le banche (da Barclays a Hsbc, passando per Lloyd’s e altre ancora)

Le assicurazioni britanniche attive in Italia dovranno chiudere i battenti. Lo prevede il decreto messo a punto dal governo per “garantire stabilità e integrità al sistema finanziario” in caso di no deal Brexit, ovvero di uscita dal Regno Unito dall’Unione europea senza accordo. Il provvedimento arriva oggi in Consiglio dei ministri.

Stando alle ultime bozze circolate, nell’eventualità di un distacco senza intese fra Londra e Bruxelles, le compagnie assicurative britanniche saranno cancellate dall’elenco dell’Ivass, l’istituto di vigilanza sulle assicurazioni.

Dal giorno in cui scatterà la Brexit (il 29 marzo, salvo accordi in extremis per un rinvio), inizierà un periodo transitorio di 18 mesi durante i quali le assicurazioni britanniche potranno continuare a svolgere le proprie attività, ma senza sottoscrivere nuovi contratti né rinnovare quelli esistenti. Il decreto prevede che le società interessate potranno solo chiudere “i rapporti già in essere, nel più breve tempo possibile”, per evitare “pregiudizio ai clienti”.

La questione non è da poco. Secondo l’Ivass, sono 9,7 milioni le persone assicurate in Italia con compagnie britanniche e ogni anno pagano premi per 1,7 miliardi di euro. In tutto, le assicurazioni attive nel nostro Paese ma con sede in Gran Bretagna sono 53, di cui 47 operano nel settore danni. Tra i nomi più noti ci sono Direct Line, Lloyd’s Assicurazioni, Aviva, Stonebridge International Insurance e Admiral Insurance.

[Per maggiori informazioni sulle compagnie assicurative è possibile rivolgersi al Contact Center dell’Ivass].

Il periodo transitorio di 18 mesi varrà anche per le banche del Regno Unito attive in Italia (e per le italiane attive in UK), molte delle quali partecipano alle aste di Bot e Btp. Il decreto precisa che in questa fase di transizione gli istituti potranno continuare a svolgere tutte le loro attività “previa notifica alla Banca d’Italia”. Una formalità.

Se però le stesse banche vorranno continuare a operare in Italia anche oltre il periodo transitorio – com’è prevedibile – dovranno chiedere l’autorizzazione entro i sei mesi successivi o costituire un intermediario italiano.

Tra le banche interessate dal provvedimento figurano Barclays, Hsbc, Lloyd’s, Standard Chartered Bank e Royal Bank of Scotland.