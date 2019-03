Brexit verso il rinvio, ma a Londra il caos è totale

Il no deal non si realizzerà in nessuna circostanza e in nessun momento – Theresa May all’angolo – Parlamento vota per il rinvio – Due le opzioni: a fine giugno o a fine anno – Malumori a Bruxelles

No all’accordo, ma no anche al No deal. Con 312 voti a favore e 308 contrari, il Parlamento britannico ha approvato un emendamento che esclude in qualsiasi circostanza e in qualsiasi momento il No deal, vale a dire l’uscita dall’Unione europea senza alcun accordo. Un incubo che rischierebbe di mettere in ginocchio il Regno Unito.

Non è una decisione vincolante, ma un segnale forte per Theresa May, ogni giorno più all’angolo, ogni giorno più disarmata di fronte a una situazione che né lei, né il suo partito, né tanto meno il suo Parlamento stanno dimostrando di saper gestire.

Dopo la bocciatura (la seconda) dell’accordo con la Ue e del No deal, rimane sul tavolo l’ultima opzione: oggi, 14 marzo, il Parlamento britannico voterà l’ultima delle tre proposte sul tavolo, quella riguardante l’estensione dell’articolo 50 del Trattato di Lisbona. Se vincessero i sì – come tutti si aspettano – il Regno Unito chiederà ufficialmente un rinvio della Brexit ad una data successiva al 29 marzo. La deadline potrebbe spostarsi in avanti di qualche mese, presumibilmente a fine giugno o a inizio luglio. Difficile che passi la proposta che sposta le lancette avanti di un anno.

Ma cosa succederà nel frattempo? Non si sa, Londra è in preda ad un totale caos da cui nessuno sa come uscire. Si è visto chiaramente nel corso della votazione di ieri, 13 marzo, sul No deal. May si è trovata spiazzata di fronte a una proposta che ha escluso in qualsiasi caso il no deal. Ha cercato di reagire chiedendo ai suoi parlamentari di votare contro la mozione presentata dal suo stesso governo dopo un’emendatura radicale (la dichiarazione di May lasciava aperta l’eventualità del No deal, questa la esclude). Richiesta puntualmente ignorata anche dai ministri del suo Governo, che hanno votato a favore permettendo l’approvazione dell’emendamento.

Di fronte a questo scenario, il governo ha reagito annunciando una nuova mozione che dovrebbe spingere i deputati a scegliere fra l”ok a un accordo sulla Brexit entro mercoledì prossimo, seguito dalla richiesta all’Ue di un rinvio tecnico limitato al 30 giugno per l’approvazione della legislazione connessa, e quella di un rinvio a più lungo termine che obbligherebbe fra l’altro il Regno Unito a partecipare alle elezioni europee di maggio e che potrebbe lasciare spazio anche all’ipotesi referendum proposta dai laburisti.

Attenzione però, perché in questo contesto i malumori a Bruxelles aumentano. Quella del Regno Unito sarà solo una richiesta di rinvio che dovrà ricevere l’ok degli Stati Membri dell’Unione Europea nell’ambito dell’incontro del prossimo 21 marzo.

“Durante le mie consultazioni prima del Consiglio europeo, chiederò ai 27 leader dell’Ue di essere aperti per un’estensione lunga se il Regno Unito troverà necessario ripensare la propria strategia sulla Brexit e per costruire il consenso attorno a questa”. Così il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk su Twitter.

Bruxelles ha però già fatto sapere di non essere disposta a firmare una cambiale in bianco e che sarà valutata solo una richiesta motivata, circostanziata e precisa. I dubbi sul fatto che il Parlamento e il Governo riescano a mettersi d’accordo almeno su questo rimangono molto alti.