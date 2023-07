Borse ultime notizie: sale Piazza Affari in attesa di Wall Street. Nuovi segnali di frenata dell’economia tedesca

Europa piatta mentre l’America punta su un raffreddamento dell’inflazione. Bene Moncler e Erg. Il ciclone del voto multiplo nel Ddl Capitali al Senato

In attesa dei dati sull’inflazione Usa di domani i listini azionari viaggiano poco sopra la parità. A Milano alle 12 l’indice +0,50% ha di nuovo varcato la soglia dei 28 mila punti. Meglio del Dax di Francoforte +0.3%.

La previsione di una frenata dell’ascesa dei prezzi al consumo (dal 4% di maggio a poco più del 3%) alimenta la speranza di uno stop al rialzo dei tassi dopo l’aumento quasi scontato del 26 luglio. Le aspettative dei consumatori sull’inflazione a breve termine sono scese al livello più basso dall’aprile 2021, ha rivelato ieri il sondaggio mensile condotto dalla Fed di New York.

Borse ultime notizie: ottimismo a Wall Street, ma la Germani frena

Ma l’ottimismo non impressiona più di tanto la business community europea. L’indice tedesco Zew registra a luglio un calo di 14,7 punti (-10,5 la previsione), a conferma del pessimismo delle imprese d’oltre Reno. Nessuna sorpresa invece dal dato finale dei prezzi al consumo armonizzati Ue: in giugno il rialzo anno su anno è stato del 6,8%,

In Italia invece la produzione industriale torna a crescere a maggio, in termini congiunturali, dopo quattro flessioni consecutive segnando un +1,6% su aprile. Lo rileva l’Istat sottolineando che rispetto a maggio 2022 si registra un calo del 3,7%- Ma prosegue la contrazione dei prestiti alle imprese non finanziarie da parte delle banche, La flessione dei prestiti alle imprese non finanziarie è stato del 2,9% su base annua, minimo da febbraio 2015-

Modeste le oscillazioni tra i bond governativi. Treasury Note a dieci anni di poco sotto quota 4% di rendimento, da 4,07% di ieri. Bund decennale tedesco a 2,60% ieri in chiusura. BTP a 4,35%. Sale lo spread a 175 punti.

Piazza Affari sale, voto multiplo su Generali in arrivo?

Piazza Affari procede in ordine sparso: In prima linea Moncler +2,3% cui giovano gli stimoli varati da Pechino a sostegno della ripresa.

In evidenza anche Erg +2,3%, ormai del tutto uscita dal business dell’energia fossile a vantaggio della produzione “verde”. Stifel ha avviato la copertura con un Buy, target price 33,80 euro.

Rimbalza Interpump dopo le recenti vendite. Tenaris +1,7%: Cowen alza il target price a 19 euro, da 18.

Secondo quanto riportato da MF, la Commissione Finanze del Senato discuterà il prossimo 20 luglio il pacchetto di misure volte a favorire le quotazioni in borsa, il cosiddetto Ddl Capitali. Tra le possibili novità in discussione vi sarebbe la possibilità di introdurre un voto multiplo per gli azionisti stabili di una società quotata.

Tra le ipotesi menzionate da MF, quella di un voto doppio o triplo. L’’introduzione di questi meccanismi potrebbe avere effetti significativi per varie società quotate come Generali, TIM e Banco BPM. Trascurabile per ora l’impatto in Borsa su Generali (+0,11%) e su Mediobanca (-0,09%) ma non su Tim (-0,47%).