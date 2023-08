Borse ultime notizie: l’Italia rallenta ma Piazza Affari sale con le trimestrali bancarie. Decolla Leonardo

L’inflazione in discesa galvanizza i listini europei. A Milano testa coda di Leonardo: parte in rosso, poi sale in orbita spinto dalle nuove linee guida strategiche annunciate dal Ceo Cingolani. Sprint delle banche. Future Wall Street sotto la parità

L’inflazione scende ma non troppo. Si rivede una pallida crescita nell’Eurozona, ma l’Italia perde qualche colpo. I dati macro, però, non impediscono alle borse di avviarsi a chiudere luglio con l’ennesimo segno più. A Piazza Affari + 0,46% oltre la barriera dei 29.600 punti, le emozioni le ha riservate il titolo Leonardo, in caduta libera in apertura a 3% (non piace la frenata dell’utile nonostante la conferma della guidance) per poi scattare alla riscossa alle 10 e trenta: +2.6% abbondante, salendo tra le migliori blue chip con la quotazione sui massimi dal 2017. Il mercato ha fatto passare in secondo piano i risultati trimestrali, mettendo più attenzione alle linee guida strategiche anticipate dal neo CEO Cingolani. Il business plan sarà presentato ad inizio 2024. L’azienda dovrà concentrarsi di più su spazio, cybersecurity e digitalizzazione.

Borse europee: l’Eurozona torna a crescere, frena l’Italia

In ripresa gli altri listini dopo un avvio stentato. L’indice EuroStoxx50 sale dello 0,3% dopo che i dati preliminari hanno mostrato che la zona euro è tornata a crescere nel secondo trimestre 2023, con un’espansione superiore alle aspettative dopo aver evitato per poco una recessione tecnica.

Opposta la situazione dl Bel Paese. L’economia nel secondo trimestre 2023 torna a contrarsi. Il Pil ha segnato un calo congiunturale di 0,3% e un aumento tendenziale – il decimo consecutivo – di 0,6%. Le attese Reuters erano per una variazione nulla su trimestre e per un aumento dello 0,9% a perimetro annuo.

L’inflazione registra un nuovo rallentamento a luglio, ma resta ai massimi dell’area euro che a perimetro annuo la riporta sullo stesso livello di aprile 2022 e che si riflette anche sulla componente di fondo. Secondo i dati provvisori, l’indice Nic ha evidenziato un rialzo dello 0,1% congiunturale e del +6,0% anno su anno contro il 5,3% dell’Eurozona.

In luce farmaceutico e Oil&Gas, scivola Heineken

Tra i settori, in Europa si mettono in luce il Farmaceutico e l’Oil & Gas. Scende il Food & Beverage: Heineken scivola in Borsa dopo i conti del primo semestre dell’anno e le prospettive per l’intero anno. Ad Amsterdam il titolo cede il -5%.

BTP a 4,13% in lieve rialzo. Bund a 2,52%. Lo spread sale a 163 punti.

Il Ftse Mib sale con le banche

A sostenere la marcia di Piazza Affari è l’intonazione positiva del comparto bancario alla vigilia dei conti di Banco Bpm, Bper e Fineco. Guida la corsa Unicredit + 1,7%. Positivi gli stress test della Bce. Intesa Sanpaolo avrebbe un Cet1 fully loaded del 10,8% nello scenario avverso ipotizzato dallo stress test condotto dall’Eba su cinque banche italiane quotate. UniCredit sarebbe al 12,5%, Banco Bpm al 9%, Bper al 7,9% e Mps 10,1%.

Tra gli altri titoli spicca Eni +1,7%; piace la prospettiva della cessione di una minority di Plenitude al fondo svizzero Energy Infrastructure partner.

In calo Saipem -1,76%, davanti a Campari -1,58%.

Future di Wall Street sotto la parità

I future di Wall Street sono sotto la parità. Venerdì l’S&P500 ha guadagnato l’1%, stessa variazione la settimana. Oltre ai segnali di raffreddamento dell’inflazione, a guidare il recupero di venerdì sono stati anche i dati del trimestre delle società. Circa la metà dei cinquecento componenti dell’indice di riferimento di Wall Street hanno diffuso i risultati, quattro su cinque (81%) di questi, hanno battuto le aspettative sull’utile.