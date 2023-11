Borse ultime notizie: la stagione dei rialzi tassi è agli sgoccioli, lo segnalano petrolio e bond. Nexi decolla

Proseguono i rialzi delle Borse europee, spinti anche dai segnali positivi sui rendimenti obbligazionari. Stasera parlano Powell e Lagarde. A Piazza Affari Bper guida la carica delle banche. A Wall Street in luce Disney e Microsoft

Il petrolio tratta sui mercati con uno sconto del 20 per cento sui prezzi di settembre, una quotazione giustificata anche dagli alti livelli delle scorte Usa (11,9 milioni di barili). Buone nuove anche dal fronte del gas: il livello di stoccaggio è a “circa il 99%” ha detto l’ad di Snam, Stefano Venier, nel corso della conference call con gli analisti sui conti. Gli slots del rigassificatore di Piombino sono al completo per la stagione termica 2023/2024, mentre le aste per la seconda nave di Ravenna saranno lanciate nelle prossime settimane. E le Borse europee ne tengono conto.

Petrolio in calo, giù i rendimenti di T-Bond, Btp e Bund

Intanto, pur con qualche difficoltà, il Tesoro americano raccoglie 24 miliardi di dollari all’asta dei titoli decennali a tassi calanti: i rendimenti sono sui minimi da settembre, sia in Usa (Treasury Note decennale a 4,52%.) che in Europa. I Bund scivolano a 2,64%, i decennali italiani a 4,50%. Spread a 186 punti base. Anche l’asta dei Bot a 12 mesi si chiude con rendimenti sotto il 3,9%.

Borse ultime notizie: i mercati sfidano Pwell e Lagarde

Non c’è da stupirsi di fronte a questi numeri che le Borse abbiano deciso di sfidare la politica delle banche centrali decise a tener alta la barra dei tassi per evitare una nuova fiammata dell’inflazione. È quai scontato che sia il presidente della Fed Jerome Powell che Christine Lagarde oggi cercheranno di versate acqua sul fuoco, ma non sarà facile frenare l’esuberanza del Toro.

I mercati, dopo una partenza cauta, hanno così preso la via del rialzo: Milano +0,60% a 28.600 punti, prende coraggio anche perché la linea del rigore perde qualche pezzo: il governatore della banca di Francia e membro del Consiglio direttivo François Villeroy de Galhau si è spinto stamane a dire che i rialzi della Bce sono ormai finiti.

Borse in vista: a Piazza Affari bene i titoli delle trimestrali, marcia trionfale per Nexi

A Piazza Affari molti titoli reagiscono così ai conti trimestrali appena pubblicati o in corso di pubblicazione. Guida la corsa Nexi +9% (dopo punta a +11%), già sacrificata dall’allarme seguito alla trimestrale di Wordline. La società corteggiata dai private conferma la guidance sul 2023. Alla borsa di Amsterdam, Adyen, società concorrente, vola in rialzo di quasi il +30%.

Prende coraggio anche Tim +1% che ha presentato dati del trimestre superiori alle aspettative grazie alla spinta delle attività domestiche.

Tra le banche brilla BPER Banca +3,5% che a registrato nel trimestre profitti oltre le attese e ha rafforzato la guidance sull’anno grazie anche all’incremento dello spread commerciale conseguente al contesto favorevole dei tassi d’interesse. In forte rialzo anche Finecobank e Banco Bpm-

In calo le utilities: Hera -1%, Terna -0,4%. Frena anche Leonardo -0,6% alla vigilia della trimestrale.

A Wall Street, Disney pronta al balzo. Microsoft vicina al massimo storico

A Wall Street gli indici tentano la scalata al decimo rialzo consecutivo. Può essere di buon auspicio l’accordo tra gli studios ed il sindacato degli attori dopo il lungo sciopero che ha paralizzato Hollywood.

Disney avanza del 3% nella preapertura. Il colosso dell’intrattenimento ha chiuso il trimestre con un utile di 82 centesimi di dollaro per azione, a fronte di una previsione di 71 centesimi ad azione. Il fatturato netto è andato su del 5% su base annua a 21,24 miliardi di dollari, ma ha mancato la previsione degli esperti (21,41 mld usd).

Sitti la spinta dell’Intelligenza Artificiale Microsoft è arrivata ieri alla nona seduta consecutiva di rialzo a 363 dollari, solo tre dollari in meno del massimo storico toccato a luglio. A questo prezzo, la capitalizzazione sfiora i 2.700 miliardi di dollari, solo 144 in meno di Apple.

Oro in ribasso a 1.945 dollari l’oncia.

Bitcoin +3,5% a 36.800 dollari, sui massimi da maggio 2022, sempre sulle aspettative di un via libera al lancio di ETF con sottostante il bitcoin.