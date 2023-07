Borse ultime notizie: la finanza Usa punta sul lancio di Barbie al botteghino. Energia e banche sostengono Piazza Affari

A Wall Street riflettori su Mattel in vista del lancio del film sull’iconica bambola. Le prospettive di un calo dell’inflazione muovono Francoforte e alimentano la propensione al rischio

L’inflazione si raffredda, la propensione al rischio accenna a salire. Piazza Affari alle13 mette a segno alle un guadagno dello 0,23% a ridosso dei 27.800 punti. Meglio di Francoforte, positiva dopo che i prezzi alla produzione hanno registrato a giugno l’aumento su base annua più contenuto da dicembre 2020, alimentando le speranze di un calo dell’inflazione complessiva nei prossimi mesi. I prezzi alla produzione tedeschi sono aumentati su base annua dello 0,1%. Gli analisti si aspettavano una variazione annua nulla. Ancora in risalita Londra dopo i dati sull’inflazione migliori del previsto.

Borse ultime notizie: a Piazza Affari faro su Tenaris, Saipem, banche

A sostenere il listino è il rimbalzo dei petroliferi a partire da Tenaris +2,3% e Saipem +1,2%. In buona evidenza i bancari: Bper +1,5%, Unicredit +1,3%. Fanalino di coda è Stm – 1,2%, spinta al ribasso dai conti di Asml -3,4% Il crollo di Electrolux invece trascina al ribasso De Longhi-1,2%.

Poco mosso anche il mercato del reddito fisso: il Btp decennale tratta al 4,08%, spread a 168 punti. Con la crescente fiducia degli investitori nel fatto che il picco dell’inflazione sia definitivamente alle spalle, aumentano anche le aspettative che l’attuale ciclo di rialzo dei tassi della Federal Reserve sia finalmente prossimo a terminare, dopo l’ultimo aumento da 25 punti base (bps) alla riunione della Fed di luglio. La scorsa settimana l’S&P 500 ha raggiunto livelli che non si vedevano da più di un anno e la curva dei rendimenti dei Treasury statunitensi si è irripidita, ma l’ottimismo del mercato che ha alimentato questo rally di sollievo dovrebbe essere mitigato da una certa cautela. Assai più incerta la situazione della Bce. Un sondaggio Reuters tra gli economisti riuniti al G20 dà per scontato l’aumento di fine luglio, ma le opinioni divergono per settembre: 35 intervistati vedono un altro aumento, 40 prevedono una pausa.

Wall Street tiene Mattel sotto osservazione

Il future del Nasdaq è il rosso. Nel dopo Borsa di ieri sono scesi dopo i conti Tesla e Netflix.

In questa cornice di incertezza pre-vacanziera, non pochi analisti si stanno cimentando attorno al titolo Mattel in occasione del lancio del film dedicato a Barbie, tentativo di rilancio del brand arrivato al top durante il lockdown, in frenata negli ultimi 12 mesi. L’operazione, sottolinea Reuters, ha mobilitato una flotta di un centinaio di aziende, dalle t-shirt da 20 dollari ai pullovers di Balmain (1.550 dollari). Partecipano alla kermesse Microsoft (al via una xbox rigorosamente rosa) ma anche Burger King che ha lanciato un Barbie Burger sul mercato brasiliano.

Questa mobilitazione generale ha fatto bene al titolo Mattel +22% nell’ultimo trimestre. Ma il fenomeno rischia di esaurirsi presto, a giudicare dai precedenti sull’uscita dei film nelle sale. Secondo una ricerca della piattaforma eToro le aziende protagoniste di lanci via Hollywood hanno registrato un aumento dell’8% del prezzo delle azioni nei tre mesi precedenti l’esordio cinematografico, registrando poi un calo medio del 4,3% nei tre mesi successivi al lancio. Ad esempio,i n occasione del film House of Gucci del 2021 il proprietario del marchio di moda Kering ha registrato un aumento del 6% del prezzo delle azioni nei tre mesi precedenti, ma nei tre mesi successivi è sceso del 13%.

Nel periodo precedente l’uscita del film su Steve Jobs del 2013, Apple ha registrato un aumento del 18% del prezzo delle azioni, ma nei mesi successivi il titolo è salito solo del 3%.