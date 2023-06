Borse ultime notizie: la Cina zavorra il lusso, giù Moncler, soffre la chimica tedesca. A Milano riflettori su Tim

Le Borse europee risentono delle chiusure in rosso dei mercati asiatici. Wall Street incerta attende le parole di Jerome Powell. Bloomberg premia Saipem ma gli occhi di Piazza Affari sono su Tim

Perde colpi il Toro dopo un avvio incerto. Anche Milano -0,27% imbocca la strada del ribasso sulla scia della chiusura negativa delle piazze asiatiche, deluse dai modesti stimoli del credito. Ecco le ultime notizie dalle Borse.

Borse ultime notizie: giù la chimica a Francoforte, lusso in tensione

Più pesante l’impatto della crisi del settore chimico a Francoforte -1,7%, trascinato al ribasso dal tonfo del produttore di prodotti chimici speciali Lanxess, che ha ridotto le sue previsioni di ripresa, provocando un crollo delle azioni del 13,3%. L’andamento debole dell’economia cinese si riflette sui titoli del lusso: Lvmh -0,5% a Parigi. A Piazza Affari soffre Moncler – 2,43%, il titolo peggiore spinto all’ingiù dalla notizia che Il dirigente Roberto Eggs ha venduto azioni per 3,2 milioni di euro.

Attesa per Wall Street e per le parole di Powell

Prima di impostare nuove iniziative gli operatori attendono la riapertura di Wall Street ed in particolare le parole di Jerome Powell. Nei prossimi due giorni il presidente della Fed risponderà alle domande dei parlamentari Usa. “Godiamoci questo mercato finché dura”, è il consiglio di Alberto Tocchio di Kairos che aveva correttamente previsto i nuovi massimi Usa. Da oggi alla fine dell’estate, dice il gestore, “la correzione tecnica arriverà e nel frattempo si raschierà un po’ il barile cercando le aree che ancora non sono salite”.

Impostazione positiva anche per i Btp: il rendimento è vicino ai minimi dell’anno al 4,088% mentre lo spread è tornato sotto i livelli di marzo 2022, all’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, a 158 punti base. Il Treasury Note a dieci anni è intorno a 3,78% di rendimento. Bund tedesco a 2,48%. Euro dollaro in salita a 1,094.

Ultime notizie da Piazza Affari: occhi su Tim

Al centro delle attenzioni di Piazza Affari c’è ancora Tim, sull’onda delle conferme dell’avvio delle trattative per la cessione della rete. Al tavolo per ora siede il Fondo Kkr, non è escluso che prima o poi vengano coinvolti anche F2i e la Cdp. Resta l’istlità di Vivendi: non è escluso che se ne parli nell’incontro parigino di Giorgia Meloni con il presidente Macron.

Tra i titoli positivi figurano Hera e Terna, sale Bper. Al contrario, perde colpi Monte Paschi -0,6%, nonostante le parole dell’ad Luigi Lovaglio. “La banca alle quotazioni attuali è una grande opportunità – duce – e diventa molto più facile pensare operazioni di integrazione”.

In rosso Stellantis -2% che ha chiuso un accordo con il gruppo taiwanese Hon Hai Technology Group (Foxconn) per la creazione di SiliconAuto, una joint venture paritetica che, a partire dal 2026, si occuperà della progettazione e della vendita di una famiglia di semiconduttori all’avanguardia per gli operatori dell’industria automobilistica. Perdono colpi altri industriali: Pirelli -1,18%.

In rosso anche Saipem – 0,6%. In un focus pubblicato stamattina, Bloomberg Intelligence (BI) scrive che la crescita dei ricavi del 10% di Saipem e la guidance di 850 milioni di Ebitda per il 2023 sembrano troppo prudenti, così come si attende il consenso. L’analista Will Hares prevede che il consenso venga battuto di almeno il 5%.

Petrolio Brent e WTI contrastati. Gli stati membri dell’Unione europea non sono riusciti a concordare una posizione comune sulle riforme del mercato elettrico del blocco. Lo ha detto il ministro dell’Energia svedese, dopo una riunione in cui i Paesi si sono trovati in disaccordo sulle proposte, tra cui l’estensione dei sussidi al carbone. Ebba Busch, che ha presieduto la riunione dei ministri dell’energia degli stati membri Ue, ha detto che gli ambasciatori continueranno a lavorare per cercare di raggiungere un accordo. Gas Europa +5% a 36,50 euro Mwh.