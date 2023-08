Borse ultime notizie: i mercati tentano la risalita dopo lo shock sul rating Usa. A Milano sprint Iveco

La decisione di Fitch impatta sulle Borse europee ma il dollaro tiene e i Tbond altrettanto. Wall Street verso l’apertura in rosso. Piazza Affari riconquista quota 29.000

La decisione di Fitch di levare la tripla A al debito del Tesoro Usa colpisce per paradosso più il mercato azionario europeo che non il dollaro o gli stessi Treasury bond. Gli indici azionari del Vecchio Continente scivolano ai minimi da due settimane. Anche i futures Usa –0,8%anticipano un’apertura in rosso. Non fa eccezione Piazza Affari -0,9% che però corregge dai minimi poco sopra i 29 mila punti grazie all’exploit di Iveco e di altre trimestrali. Il DAX tedesco ha fatto un passo indietro dai massimi storici martedì dopo i deboli dati sull’attività delle fabbriche in tutto il mondo che hanno sollevato preoccupazioni su una frenata economica.

Tra le singole azioni, Siemens Healthineers è sceso del 7,3% dopo aver registrato un inatteso calo dell’utile operativo trimestrale a causa della diminuzione della domanda di test COVID-19 e dei ritardi nelle consegne presso lo specialista nel trattamento del cancro. Va giù anche Hugo Boss -2% nonostante abbia aumentato le sue previsioni per l’intero anno.

Borse ultime notizie: dollaro e Tbond tengono

Tiene assai meglio la diga del dollaro, sui livelli della vigilia a 1,099 sull’euro. Frena anche la risalita dei rendimenti dei Tbond che restano comunque sopra il 4% a fronte dell’annuncio del Tesoro sulle emissioni di debito previste per il terzo trimestre. Risale in parallelo anche il rendimento di Btp (al 4,17%) e dei bund al 2,53%. Spread a 166 punti.

Rating Usa: Casa Bianca furente. Perché le azioni scendono?

Perché la flessione ha colpito di più le azioni delle obbligazioni? Per almeno due ragioni: 1) i mercati hanno anticipato nei giorni scorsi la pausa nel rialzo dei tassi a settembre. Il monito di Fitch però introduce una nota di dubbio sulla sostenibilità del debito Usa. 2) I listini europei, dopo la lunga cavalcata, hanno colto l’occasione per prese di beneficio.

La Casa Bianca. Intanto, ha fatto sapere di essere “profondamente in disaccordo con la decisione di Fitch” che ha motivato la retrocessione con “il previsto deterioramento fiscale nei prossimi tre anni”, l’erosione della governance e il crescente onere del debito generale. “I ripetuti stalli politici sul limite del debito e le risoluzioni dell’ultimo minuto hanno eroso la fiducia nella gestione fiscale”, si legge nella nota.

A Piazza Affari brilla la stella di Iveco

La battuta d’arresto del Toro non frena l’entusiasmo per Iveco +10,5% in forte accelerazione come Caterpillar a Wall Street. La controllata di Exor, probabilmente destinata ad esser presto trattata solo sul mercato Usa, sale grazie soprattutto all’aumento dei prezzi: il secondo trimestre si chiude con un giro d’affari di 4,2 miliardi di euro, più di trecento milioni sopra le stime degli analisti. L’utile operativo si è attestato a 301 milioni, il consensus era 180 milioni. La società ha di nuovo rivisto al rialzo le stime sul 2023, sia per quanto riguarda i ricavi che l’utile operativo.

Tra i titoli in ripresa Ferrari +1,2% a 292,8 euro nel giorno del cda sui conti. In terreno lievemente positivo Telecom Italia +0,2% mentre si infittiscono le vosi sul sospirato passaggio della rete. Il fondo statunitense KKR è pronto a lasciare Sparkle, la società di Telecom Italia che gestisce la rete di cavi sottomarini, totalmente in mani statali, secondo quanto riferito da Reuters.

Più numerosi in segni negativi a partire da Banca Bper e da Nexi, entrambe sotto del 2% abbondante. Intesa Sanpaolo -1,6%: Equita alza il target price a 3,60 euro da 3,50.