Iveco Group: crescono gli utili,+24%. Riviste al rialzo le stime 2023. Il titolo vola in Borsa

Iveco Group continua a registrare ottimi risultati. Nel primo semestre del 2023, il Gruppo ha registrato ricavi pari a 7,6 miliardi di euro, con un aumento del 18,1% rispetto all’anno precedente. Guidance 2023 rivista al rialzo. La Borsa apprezza e il titolo vola, +7,7%

Iveco Group continua a macinare ottimi risultati. Dopo i conti record nel 2022, Il Gruppo ha chiuso il primo semestre 2023 con ricavi di 7,6 miliardi di euro, in aumento del 18,1% rispetto all’anno precedente. L’utile netto adjusted è stato di 219 milioni di euro e l’Ebit adjusted è stato di 463 milioni di euro. Nel secondo trimestre, i ricavi consolidati sono saliti a 4,2 miliardi di euro, con un aumento del 24%, mentre l’Ebit adjusted è stato di 301 milioni di euro, con un incremento di 183 milioni di euro. L’utile netto adjusted nel trimestre è stato di 156 milioni di euro. La Liquidità netta delle Attività Industriali ammonta a 1,2 miliardi di euro.

Stime al rialzo per il 2023

Sulla base delle prospettive per il settore, Iveco ha rivisto nuovamente al rialzo le stime per il 2023. L’Ebit adjusted consolidato è previsto in rialzo tra 750 e 800 milioni di euro (le stime precedenti erano tra 600 e 640 milioni di euro). I ricavi netti delle attività industriali sono previsti crescere tra il 5% e l’8% rispetto al 2022 (precedenti stime tra il 3% e il 5%). L’Ebit adjusted delle attività industriali dovrebbe salire tra 650 e 700 milioni di euro. Le spese generali, amministrative e di vendita delle attività industriali rimangono confermate a circa il 6% dei ricavi netti. La liquidità netta delle attività industriali dovrebbe raggiungere i 2 miliardi, includendo il riacquisto di azioni e le transazioni straordinarie già comunicate. Infine, gli investimenti delle attività industriali sono confermati in crescita di circa il 15% rispetto al 2022.

“Dalla creazione di Iveco Group 18 mesi fa, abbiamo lavorato duramente come una squadra unita per migliorare costantemente i nostri prodotti e l’efficienza dei nostri processi. Questo sforzo sta già dando risultati positivi, permettendoci di registrare un altro trimestre con progressi costanti su ogni indicatore, nonostante persistano le sfide relative alla disponibilità di componenti e ai costi delle materie prime. I nostri camion e furgoni continuano a essere apprezzati dal mercato; la nostra divisione Powertrain è ben avviata nella sua espansione in termini di marginalità; continuiamo a vincere gare con la nostra offerta di autobus; e, come da piano, abbiamo appena lanciato GATE, il nostro Green & Advanced Transport Ecosystem. Tutto ciò ci rende ancora più fiduciosi che raggiungeremo robusti risultati a fine anno e, di conseguenza, alziamo ancora una volta le nostre previsioni per il 2023″ ha commentato Gerrit Marx, Ceo di Iveco Group.

Il titolo vola in Borsa

Gli ottimi risultati del Gruppo che gli analisti definiscono “nettamente migliori delle attese con un significativo rialzo delle guidance per il 2023″, fanno volare il titolo in Borsa. In una giornata complicata per la Borsa, Iveco Group domina Piazza Affari con un aumento del 7,70%.