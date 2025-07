Borse oggi: dopo Wall Street ai massimi, l’Europa arranca. Attesa per le trimestrali. Occhi su Unicredit

Borse europee viste in lieve calo. A Milano occhi a Enel, Fineco e al risiko bancario con al centro i conti di Unicredit.

Con una risoluzione degli accordi sui dazi che resta critica, soprattutto per Unione Europea a Giappone, gli investitori guardano ai prossimi rapporti trimestrali negli Usa, ma anche in Europa che stanno per entrare nel vivo. I mercati azionari asiatici si sono mantenuti vicini al picco degli ultimi quattro anni, sostenuti dal massimo storico della chiusura di ieri a Wall Street. Invece le Borse europee sono viste aprire in lieve calo. A Milano occhi a Enel, Fineco e al risiko bancario con al centro i conti di Unicredit. Negli Usa oggi è atteso anche il discorso del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, per avere indizi su quando la Fed potrebbe tagliare i tassi di interesse, soprattutto dopo i segnali contrastanti sull’inflazione della scorsa settimana. Inoltre stasera parlerà la presidente della Bce, Christine Lagarde.

Wall Street ieri chiude a nuovi record, trainata dai tech

Ieri l’S&P 500 e il Nasdaq hanno chiuso a livelli record, spinti da Alphabet e da altre megacap in vista di diverse report trimestrali di questa settimana. Secondo LSEG I/B/E/S, gli analisti si aspettano in media che le aziende dell’indice S&P 500 registreranno un aumento del 6,7% degli utili nel secondo trimestre, con le Big Tech a trainare gran parte di tale guadagno.

Alfabet, padre di Google, ha registrato un rialzo del 2,7% in vista della pubblicazione del rapporto trimestrale di mercoledì insieme a Tesla dando il via ai conti delle cosiddette “Magnifiche Sette“: i loro risultati potrebbero dettare il tono dei risultati anche delle altre grandi aziende che pubblicheranno nei prossimi giorni. Apple ha guadagnato lo 0,62% e Amazon è aumentata dell’1,43%, facendo salire sia l’S&P 500 che il Nasdaq. Verizon è aumentato di oltre il 4% dopo che la società di telecomunicazioni ha aumentato le sue previsioni di utili annuali. Tesla invece è scesa dello 0,35%.

L’indice S&P 500 è salito dello 0,14%, chiudendo la sessione a 6.305,60 punti. Il Nasdaq ha guadagnato lo 0,38% a 20.974,18 punti, avvicinandosi alla storica quota 21mila punti, mentre il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,04% a 44.323,07 punti. Il volume sulle borse statunitensi è stato relativamente elevato, con 19,7 miliardi di azioni scambiate, rispetto a una media di 17,7 miliardi di azioni nelle 20 sessioni precedenti. L’indice S&P 500 ha guadagnato circa il 7% nel 2025, mentre il Nasdaq è salito di quasi il 9%.

Gli investitori che scommettono che il danno economico causato dai dazi sarà inferiore a quanto temuto, mentre si sta avvicinando la scadenza tariffaria del 1° agosto, fissata da Trump. Il Segretario al Commercio degli Stati Uniti Howard Lutnick ha dichiarato domenica di essere fiducioso che gli Stati Uniti possano raggiungere un accordo commerciale con l’Unione Europea, nonostante i membri dell’UE stiano valutando possibili contromisure contro gli Stati Uniti. Trump ha minacciato dazi del 30% sulle importazioni dal Messico e dall’UE e ha inviato lettere ad altri partner commerciali, tra cui Canada, Giappone e Brasile, stabilendo dazi che vanno dal 20% al 50%.

L’attenzione del mercato sarà sul discorso di Powell oggi, per avere indizi su quando la Fed potrebbe allentare la politica monetaria. Secondo lo strumento FedWatch del CME Group, gli operatori hanno ampiamente escluso un taglio dei tassi a luglio e ora prevedono una probabilità superiore al 50% che la Fed taglierà i tassi entro la riunione di settembre. Gli strategist di Goldman Sachs prevedono che la Fed effettuerà tre tagli consecutivi di 25 punti base a partire da settembre, “a condizione che le aspettative di inflazione rimangano sotto controllo nonostante le preoccupazioni sull’indipendenza della Fed”. Da settimane la Fed e il suo presidente Powell sono oggetto di continue critiche da parte dell’amministrazione Trump, soprattutto per la decisione di mantenere invariati i tassi di interesse. Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha affermato che la decisione di ristrutturare alcune parti della sede centrale della Federal Reserve a Washington dovrebbe essere riesaminata.

Asia tonica, accantona i timori per le elezioni giapponesi

I mercati azionari asiatici si sono mantenuti vicini al picco degli ultimi quattro anni, sostenuti dal massimo storico di chiusura di Wall Street.

I mercati giapponesi sono tornati in azione dopo la festività della sessione precedente e dopo le elezioni del fine settimana, in cui la coalizione al potere ha subito una sconfitta alle elezioni della camera alta, ma il primo ministro Shigeru Ishiba ha promesso di rimanere al suo posto. I movimenti sulle azioni (indice Nikkei di Tokyo a -0,3%) e sui titoli di stato giapponesi (il rendimento del dieci anni scende di due punti base a 1,50%) sono contenuti, con gli investitori che valutano il risultato elettorale già nei prezzi e non così negativo come temevano. Lo yen ha guadagnato l’1% ieri, recuperando parte delle perdite delle ultime settimane, e oggi è rimasto pressoché invariato a 147,46 per dollaro. Il governo non ha la maggioranza in entrambe le camere del parlamento per la prima volta dalla fondazione del partito 70 anni fa, mentre l’aumento dei prezzi alimenta il malcontento tra gli elettori, soprattutto i più giovani, che si stanno rivolgendo ai partiti più piccoli.

L’indice MSCI più ampio delle azioni dell’Asia-Pacifico al di fuori del Giappone ha raggiunto il livello più alto da ottobre 2021 nelle prime ore asiatiche e poi è rimasto pressoché invariato. L’indice è in rialzo di quasi il 16% quest’anno.

In Cina l’ndice CSI 300 dei listini di Shanghai Shenzhen +0,4%, Hang Seng di Hong Kong +0,1%. Le obbligazioni cinesi consolidano: il tasso di rendimento del titolo di Stato a 10 anni è invariato all’1,68%. La banca centrale cinese ha drenato nella notte 127,7 miliardi di yuan di liquidità a breve termine dal sistema bancario, la maggior quantità rimossa in due settimane. Lo yuan è stabile su mentre gli operatori attendono i risultati della riunione del Politburo di fine mese. Nella Corea del Sud è in calo dell’1,4% l’indice Kospi di Seul. Lo Won si indebolisce dopo due sedute di apprezzamento su dollaro. Tra due giorni, gli inviati del governo saranno faccia a faccia con i vertici dell’amministrazione Trump: l’entità dei dazi potrebbe essere decisa nel corso dell’incontro.

Per quanto riguarda le materie prime, i prezzi del petrolio sono scesi leggermente a causa dei timori che la guerra commerciale in corso tra i maggiori consumatori di greggio, gli Stati Uniti e l’Unione Europea, possa frenare la domanda di carburante. I future sul greggio Brent sono scesi dello 0,35%, a 68,97 dollari al barile, mentre il greggio West Texas Intermediate statunitense è sceso dello 0,31%, a 66,99 dollari al barile.

Anche in Europa sono attese le trimestrali, ma con previsioni più contenute rispetto agli Usa

Anche in Europa si attendono i dati trimestrali, ma qui gli analisti vedono per le aziende utili in una crescita più contenuta rispetto ai colleghi Usa, in quanto oltre a dover subire le pressioni dei dazi Usa, devono fare i conti con una moneta molto più forte. I mercati hanno messo in atto una ripresa a V da manuale, raggiungendo livelli record dopo la svendita di aprile in seguito all’annuncio da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di dazi generalizzati, che ha poi sospeso per 90 giorni, coprendo di fatto l’intero secondo trimestre.

Lo STOXX 600 europeo si aggira intorno ai massimi storici, ma si prevede che gli utili dei suoi componenti subiranno una contrazione dello 0,2% nel secondo trimestre, ha affermato LSEG I/B/E/S, rispetto alla crescita del 2,2% registrata nell’ultimo trimestre.Nell’ultimo trimestre, un numero di aziende più alto del solito ha ritirato le proprie previsioni, a causa della politica commerciale altalenante di Trump. L’analisi di Barclays ha rilevato che il sentiment sulle previsioni era al minimo storico dalla pandemia di COVID-19. Lo STOXX ha guadagnato l’8% dall’inizio del 2025, rispetto al 6% circa dell’S&P 500, segnando la sua seconda migliore performance rispetto all’indice statunitense a questo punto dell’anno negli ultimi 20 anni, a parte il 2022, quando è sceso meno dell’S&P. La moneta unica è cresciuta del 9% nel trimestre aprile-giugno e del 13% dall’inizio dell’anno. Questa settimana da seguire le trimestrali del colosso del lusso Lvmh e della casa farmaceutica Roche, oltre che di Unicredit, Julius Baer, Rheinmetall, Sap.

I leader europei incontreranno le controparti giapponese e cinese, nutrendo grandi aspettative per la cooperazione commerciale e di difesa con Tokyo, ma scarse speranze per i colloqui a Pechino.

Borse europee viste aprire in lieve calo. A Milano occhi a Unicredit e al risiko

Le borse europee dovrebbero aprire in lieve ribasso: future Eurostoxx 50 -0,4%.

Bper Banca, Banca Popolare di Sondrio. JP Morgan, che ha una quota potenziale del 10,06% in Bper, potrebbe muoversi per conto di un istituto italiano, scrive MF che cita tra le ipotesi UniCredit, mentre il Corriere della Sera lo esclude. S&P ha alzato il rating a livello investment grade, a ‘BBB’ da ‘BBB-‘di Banca Popolare di Sondrio con outlook rivisto a ‘stabile’ da ‘positivo’. Ha confermato i rating “BBB/A-2” di Bper con outlook stabile. Continua la riapertura Opas volontaria totalitaria promossa da BPER Banca; termina il 25 luglio.

Enel. Jefferies ha alzato da 8,6 a 9,5 euro il prezzo obiettivo, confermando la raccomandazione buy. “Il titolo ha sottoperformato i peer integrati di circa il 7% da inizio anno, ma vediamo un potenziale punto di svolta. La chiarezza sulla concessione italiana potrebbe sbloccare il riacquisto di azioni proprie da 3,5 miliardi di euro. In America Latina il sentiment sta migliorando, il che potrebbe favorire l’espansione dei multipli. Con un P/E di 12 volte sul 2026 e un rendimento per gli azionisti di circa l’8%, riteniamo Enel ben posizionata per un rerating”, spiegano gli analisti.

Fineco Bank. KeplerCheuvreux avvia la copertura con Buy.

Eni. La controllata Vaar Energi ha registrato un utile inferiore alle attese nel secondo trimestre e sta pianificando un taglio dei costi. Confermata la politica annuale di dividendi con il pagamento di 1,2 miliardi di dollari quest’anno e nel 2026.

Poste italiane sta ragionando su una maxi riorganizzazione che possa consentire lo sfruttamento del Danish Compromise mettendo sotto Bancoposta le attività finanziarie e assicurative del gruppo, secondo MF

StM. Baird alza il target price. NXP, una società del settore con un portafoglio prodotti non tanto diverso, ha presentato dati del trimestre superiori alle aspettative, le indicazioni sull’andamento del business sono positive, ma non spettacolari: il titolo segna un calo del 5% nel dopo borsa.

Tenaris. Fornirà a TotalEnergies tubazioni ad uso petrolifero e servizi per GranMorgu, il primo progetto offshore del Suriname. Inoltre Saipem, che si è aggiudicata un contratto da TotalEnergies, ha scelto Tenaris per fornire un pacchetto di tubi e rivestimenti per il progetto.

Unicredit. Oggi Cda sui conti del primo semestre. Secondo alcuni quotidiani l’AD Andrea Orcel potrebbe informare il consiglio sull’andamento dell’offerta per Banco Bpm. Orcel potrebbe lasciar cadere l’offerta attuale per poi presentarne una nuova a settembre, secondo Corriere della Sera e Repubblica, o “a distanza di pochi giorni”, secondo MF. Il Messaggero scrive che Consob si riunisce oggi e domani per valutare una possibile sospensione dell’offerta. Secondo MF potrebbe presto convertire in azioni il restante 8% che detiene in Commerzbank tramite strumenti derivati e avvicinarsi alla soglia d’Opa.

Azimut: Barclays alza il target price.

Banca Mediolanum: Barclays alza il target price.

Avio ha firmato ordini per 60 milioni di euro nell’ambito di un contratto quadro con Mbda in Francia.