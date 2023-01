BORSE OGGI 18 GENNAIO – Europa ai massimi da febbraio, Btp sotto il 4% e spread sotto quota 190: Bce frenerà sui tassi?

Il calo dei prezzi del gas e la speranza che in Bce vincano le colombe sui tassi alimenta il rally delle Borse europee – A Piazza Affari riflettori puntati sul cda Tim

Il Giappone non cambia. La banca centrale delude chi si aspettava l’abbandono della politica dei “tassi zero”. Se ne parlerà ad aprile con un nuovo governatore.

• Sale il Nikkei +2,6%. Recupera il dollaro già sceso sullo yen di circa il -15% da ottobre sulle aspettative di un cambio di impostazione, oggi sale del +2,4% a 131,4. Sul mercato delle obbligazioni nipponiche, scendono i rendimenti a cinque anni e sette anni, non si muove il decennale, a 0,5%.

• Poco da registrare sulle altre piazze asiatiche. Si muovono attorno alla parità i listini cinesi, in attesa della lunga vacanza del Capodanno. In lieve calo il Kospi di Seul.

Europa ai massimi da febbraio, volano i Btp al 3,87%

Rallenta ma non si ferma il rally dei mercati europei, sui massimi dal febbraio 2022. Milano +0,3% ha superato nel corso della seduta la barriera dei 26 mila punti.

A sostenere la tendenza contribuisce la nuova frenata del gas, scivolato a 52 euro. Rallenta, seppur di poco, l’inflazione in Germania ed in Italia.

Si fa strada l’ipotesi di un rallentamento dell’ascesa dei tassi. Secondo Bloomberg cresce la spinta delle colombe in vista della riunione della Bce: salgono le previsioni di un aumento di modesta entità, 25 punti base, al termine della riunione di marzo, mentre per la prossima, resta alta l’ipotesi di +50 punti base.

Continua così la stagione di grazia dei Btp: il rendimento del decennale è sceso sul livello più basso da un mese a 3,87%. Dal primo gennaio ad oggi l’incremento è intorno al +6,80%. Lo spread BTP/Bund si restringe a 178 punti base, il livello più basso da aprile scorso.

Green, Ursula lancia la risposta Ue al piano Biden

L’Europa si accinge a rispondere al piano Biden con i sussidi all’economia verde. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato l’imminente lancio di un’iniziativa simile, sostenuta anche da un nuovo fondo di finanziamento comune tramite la revisione del bilancio comunitario.

Il calo di Goldman Sachs frena Wall Street

I pessimi conti di Goldman Sachs -6,7% hanno condizionato la seduta di Wall Street. Da solo, il titolo del colosso finanziario ha contribuito ad un terzo del ribasso dell’indice delle blue chip. Il Dow Jones lascia sul terreno l’1,14%, meglio l’S&P 500 -0,20%. Positivo il Nasdaq +0,14%.

In forte calo l’indice sull’attività economica dell’aera di New York. Scendono anche le vendite al consumo -0,1% nonostante l’aumento dei prezzi, un indizio di recessione.

Il Treasury Note a dieci anni è a 3,48%, -6 punti base. Nell’intervista rilasciata ieri sera a Fox Business, il presidente della Fed di Richmond ha detto che l’inflazione deve scendere in modo convincente prima di prendere in considerazione ipotesi di revisione della traiettoria della stretta monetaria. Il consensus si aspetta che a fine mese la Federal Reserve alzi i tassi di 0,25%.

Gas ai minimi dal 2021, l’Opec vede domanda stabile

Rimbalza il prezzo del gas dai minimi di ieri: 60 euro per mwh, dopo aver toccato a 51,40 euro il prezzo più basso dal dicembre 2021. Il prezzo si è ridimensionato del -65% nell’ultimo mese.

Sale il petrolio, Brent +1,3% a 86,9 dollari al barile. L’Opec ha lasciato invariate le previsioni sulla crescita della domanda di petrolio nel 2023 a 2,2 milioni di barili al giorno. Il cartello dei Paesi produttori prevede un aumento dei consumi in Cina ma la stima, ha sottolineato l’organizzazione, resta soggetta a incertezze, legate in particolare all’andamento dell’economia mondiale, all’evoluzione delle misure anti Covid e alle tensioni geopolitiche. L’Opec prevede una crescita del +2,5% del Pil mondiale nel 2023, dopo il +3% del 2022.

Consiglio di Tim, Barclays promuove Enel

Oggi si terrà il consiglio di amministrazione Tim in cui l’Ad presenterà il piano industriale che prevede la separazione in tre dell’azienda. Ma ad ascoltarlo non ci sé il rappresentante di Vivendi.

Barclays ha alzato il target price di Enel.

Acea ha lanciato un green bond a 8 anni da 500 milioni di euro raccogliendo ordini che hanno visto un picco di oltre 1,9 miliardi.

Nexi. Il governo propone alle società dei pagamenti digitali di ridurre quasi a zero le commissioni sulle piccole somme, in cambio si impegna a lanciare una grande campagna mediatica a favore del superamento del contante.