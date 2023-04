BORSE OGGI 11 APRILE: l’Asia dà la carica ai mercati. Buffett punta sul Giappone, fusione d’oro, Bitcoin super

Borse asiatiche in rialzo: indicano la strada anche ai mercati europei – Corre il Bitcoin e Buffett torna sulla scena giapponese

Warren Buffett punta sul Giappone. La Corea del Sud lascia invariati i tassi. Intanto SenseTime 8+11%8, una controllata cinese di Alibaba (+3,8%), lancia una serie di prodotti basati sull’Intelligenza Artificiale. Finita la pausa pasquale sono le borse asiatiche a movimentare l’orizzonte dei mercati in attesa dell’apertura europea, prevista in lieve rialzo.

L’Europa apre in rialzo, verso le nome di Stato

Le borse dell’Europa dovrebbero aprire in rialzo, il future dell’indice EuroStoxx50 guadagna lo 0,6%. Nel frattempo, al Parlamento di Berna, per la prima volta, i deputati svizzeri potranno dire la loro sul salvataggio del Crédit Suisse, in pratica un’ipoteca sul futuro del Paese.

Al centro delle cronache italiane oggi la partita delle nomine delle aziende controllate dallo Stato, vicina al suo epilogo. Ma anche la presentazione in Consiglio dei ministri del Def; Il governo per l’occasione intende tagliare le stime di crescita economica per il 2024, su cui pesano l’impatto negativo dell’aumento dei tassi e le difficoltà a spendere i fondi del Pnrr. Il Tesoro prevede che il Pil cresca il prossimo anno dell’1,4%, in calo rispetto alla proiezione dell’1,9% fatta a novembre, secondo Reuter.

L’obiettivo del Pil per il 2023 dovrebbe essere portato all’1% dallo 0,6%. Il tasso di crescita di quest’anno sarebbe dello 0,9% a politiche invariate, ma il governo intende presentare una nuova serie di misure che dovrebbero sostenere l’attività economica nei prossimi mesi.

La Fed verso un aumento dello 0,25%. È l’ora delle trimestrali

Calma piatta ieri a Wall Street: S&P +0,1%, Nasdaq -0,03%. Meglio in Dow +0,3%. I dati sul mercato del lavoro usciti venerdì a Borse chiuse hanno confermato che l’economia sta rallentando, ma non abbastanza da convincere la Fed ad interrompere l’ascesa dei tassi. Si dà per scontato un aumento dello 0,25% a maggio, salvo sorprese negative in arrivo dai prezzi al consumo.

Attenzione anche ai temi macro. Ieri è iniziata a Washington l’assemblea della Banca Mondiale. Oggi uscirà il rapporto di primavera del Fmi. I riflettori dei mercati sono però già concentrati sull’avvio della campagna delle trimestrali. Venerdì scenderanno in campo le grandi banche: JP Morgan, Bank of America e Wells Fargo. C’è molta attesa per le previsioni dei Big dopo la crisi bancaria che, prevedono in molti, riserverà nuove sorprese. Gli analisti prevedono un calo medio dei profitti del 5,5% per la Corporate America. A giustificare il pessimismo il calo degli imbarchi di Apple dall’Asia: -40% da inizio anno gli arrivi dei pc.

Bce, anche la Spagna a favore dei rialzi

Il rendimento del Treasury Note a dieci anni è risalito a 3,40%, quello del biennale è risalito a 3,98%. Nella zona euro, Bund decennale a 2,18% e BTP decennale a 4,02%.

La Bce continuerà ad alzare i tassi se le sue più recenti previsioni di inflazione si materializzeranno, ha affermato Pablo Hernandez de Cos, governatore del Banco de Espana e membro del Consiglio Bce, secondo quanto riportato da Bloomberg. “Alcune componenti dell’inflazione core” iniziano a mostrare segnali di stabilizzazione, spiega comunque de Cos sottolineando che il settore bancario europeo è resiliente e l’Eurotower è pronta a rispondere per mantenere la stabilità finanziaria.

In Australia nasce il colosso delle miniere

La sorpresa dell’uovo di Pasqua arriva dall’Australia. Il colosso minerario Newmont ha proposto la fusione con la rivale Newcrest con un‘offerta pari a 19,5 miliardi di dollari. Nascerà così il colosso dell’oro, con miniere dislocate in tre continenti, con una forte presenza anche nel rame.

Buffett fa shopping in Giappone

Non meno significativo l’interesse di Warren Buffett per il Giappone nel giorno dell’insediamento del neogovernatore della Bank of Japan. Buffett, scrive il Nikkei, ha annunciato il controllo di una quota superiore al 7% in ciascuna delle cinque trading house che gestiscono l’intero commercio del Sol Levante.

Nel frattempo sui mercati, Tokyo +1,3%.La borsa della Corea del Sud è in rialzo dell’1,4% nel giorno della conferma dei tassi di interesse al 3,5% da parte della banca centrale. Il governatore Rhee Chang-yong afferma nel comunicato che la politica monetaria resterà restrittiva “per un periodo di tempo considerevole”.

I mercati azionari della Cina sono poco mossi. Hang Seng di Hong Kong +0,1%. CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzhen -0,2%. In Cina, l’inflazione è cresciuta meno del previsto in marzo, +0,7% anno su anno, dal +1% di febbraio, il consensus era +1%.

Sale il petrolio grazie all’India

Brent (84,5 dollari, Wti 80,10. I prezzi del petrolio salgono dello 0,7% sulla base delle aspettative che le scorte negli Stati Uniti, il più grande consumatore mondiale di greggio, dovrebbero diminuire e sui segnali che la domanda nei mercati emergenti rimane robusta. Anche i segnali di una forte domanda di carburante in India, il terzo consumatore mondiale di petrolio, a marzo hanno sostenuto i prezzi. Il mese scorso, il consumo di carburante è balzato del 5% rispetto all’anno precedente a un record di 4,83 milioni di barili al giorno. Il paese continua ad essere la principale destinazione del greggio russo degli Urali, nonostante il blocco ai flussi commerciali mondiali di petrolio a seguito dell’invasione dell’Ucraina.

Bitcoin supera la barriera dei 30mila miliardi di dollari

Grande performance del Bitcoin che sfonda quota 30mila dollari per la prima volta da giugno, portando la performance da inizio 2023 a +82%, anche se gli ultimi dati sull’economia USA hanno affievolito la prospettiva di una pausa nella corsa al rialzo del costo del denaro. Il rimbalzo è ancora più intenso del +20% messo a segno dal Nasdaq 100, con il quale Bitcoin tende a muoversi in tandem. Tuttavia, la perdita dal massimo storico è ancora superiore al -50%. La capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute è risalita a 1.180 miliardi di dollari.

L’Enel fa cassa a Lima, al via l’Ops di Autogrill

Ecco i titoli sotto i riflettori oggi:

Alla vigilia delle nomine, l’ad uscente di Enel Francesco Starace mette a segno una nuova dismissione. Enel ha completato la cessione alla cinese Csgi di due controllate in Perù, per un controvalore complessivo di 2,9 miliardi di dollari. Le attività sono passate di mano a circa quattro miliardi di euro a livello di Enterprise Value, ovvero, 13,6 volte l’Ev/Ebitda, il multiplo è superiore alle aspettative del consensus degli analisti.