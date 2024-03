Borsa ultime notizie: i mercati aspettano Powell, a Piazza Affari volano Fincantieri e Juventus. Continuano le evoluzioni di oro e Bitcoin

Listini cauti in attesa della prima audizione del presidente della Fed Jerome Powell al Parlamento Usa – Continua il rally dell’hi-tech statunitense, nuovi massimi per l’oro

Non si fermano la corsa dell’oro, che ha toccato nuovi massimi a 2241 dollari, e le evoluzioni del Bitcoin, sceso attorno a quota 60 mila per poi ripartire a 66 mila, in attesa di nuovi massimi.

Il rally della tecnologia Usa

A Wall Street intanto continua la corsa di Nvidia (+2,7%) prima dell’apertura. Tra i Magnifici Tre protagonisti del rally di questi mesi, rimbalza Tesla ma cresce il distacco da Nvidia che da inizio anno guadagna il +73,6%. Tesla ha invece perso -27% da gennaio.

Ma l’ottimo stato di salute nella tecnologia Usa è confermato soprattutto da Crowdstrike (+23%). La società, attiva nell’ambito della sicurezza informatica, ha pubblicato dati e previsioni superiori alle attese. Nel quarto trimestre, i ricavi sono stati pari a 845,3 milioni di dollari, sopra le attese di 839,6 milioni. L’Eps rettificato ha raggiunto 0,95 dollari, sopra le attese. Per il primo trimestre, la società vede un Eps rettificato pari a 0,89-0,90 dollari, sopra le stime di 0,82 dollari. Salgono anche altre società del settore: Zscaler +4%, Palo Alto +4%.

A Piazza Affari volano Fincantieri e Juventus

Tornando a Piazza Affari, un altro tema di giornata riguarda Fincantieri +8% rientrata nel risiko della difesa grazie alla trattativa con Leonardo -0,5%. Sono a uno stadio avanzato i colloqui tra Leonardo e Fincantieri per la cessione a quest’ultima di Wass (Whitehead Alenia Sistemi Subacquei). Wass è parte della divisione Sistemi di Difesa di Leonardo e opera nel settore della costruzione di sistemi di difesa subacquei, come siluri e sonar. Con la vendita di Wass, Leonardo si disimpegnerebbe da un’attivitá non strategica, migliorando marginalmente la situazione finanziaria. Fincantieri sta crescendo sempre piú nella Difesa, che oggi vale circa il 40% del fatturato.

In grande evidenza anche Mediobanca (+1,8%) Kepler-Cheuvreux ha alzato il target price da 14 a 15 euro. Bene anche Fineco e Tenaris, entrambi +1,6%.

Il titolo Juventus guadagna il 9%, una variazione positiva che non si vedeva da tre anni. Il rialzo è accompagnato da forti volumi. L’eliminazione della Lazio dalla Champions League infatti facilita la qualificazione dei bianconeri al prossimo torneo in Usa, cui parteciperanno cinque squadre italiane.

L’attenzione dei mercati è però già concentrata sull’evento clou del pomeriggio: la prima audizione di Jerome Powell al Parlamento Usa.