Borsa ultime notizie: i listini si avviano a chiudere la migliore settimana da 12 mesi, Btp in rally

L'ondata di maltempo che in queste ora sta investendo l'Italia ha colpito soprattutto la Toscana, dove è previsto per pranzo il picco della piena dell'Arno - Allerta rossa anche in Veneto e in Friuli – Musumeci: "Il Cdm delibererà lo stato di emergenza”. Attenzione anche al fine settimana: in arrivo un nuovo peggioramento