BORSA ULTIME NOTIZIE – I Btp in ascesa fanno concorrenza a Enel e Terna. Spread oltre 250 punti, gas risale

Andamento altalenante a Piazza Affari. Rendimenti in salita per i Btp e mercato obbligazioni sotto pressione Incidente (sabotaggio?) al Nord Stream: gas risale. Spread oltre 250

Dopo un avvio frizzante la Borsa di Milano ha invertito la rotta. In Borsa le ultime notizie indicano che alle 12 l’indice Ftse Mib cedeva poco più dello 0,8% in ritardo rispetto alle altre piazze che avanzano in terreno positivo. Poi, con un colpo di reni, Piazza Affari è tornata sopra la parità. Contribuisce all’andamento ondivago la pressione sulle obbligazioni: i rendimenti dei titoli di Stato dell’Eurozona continuano a salire, con gli investitori che vendono i bond in vista dell’aumento delle emissioni di debito nel Regno Unito.

Borsa e mercati: obbligazioni sotto pressione, rendimenti Btp in salita

Il fenomeno colpisce un po’ tutti, compresi i Bund (saliti al 2,11%) ma assume particolare rilievo per l’Italia, alle prese con il primo banco di prova della nuova maggioranza: impostare una manovra correttiva, necessaria per far fronte alla crisi dell’energia senza spaventare i mercati.Lo spread Btp-Bund che ha aperto in rialzo a 248, dai 242 punti della chiusura di lunedì, si amplia ulteriormente toccando i 254 punti base. Il Btp decennale ha raggiunto un rendimento del 4,65%, 13 punti base in più rispetto a lunedì. Pesa anche l’avvio delle aste del Tesoro di fine mese: stamane sono stati collocati 3,75 miliardi in Btp short, mercoledì 28 settembre tocca ai Bot (5 miliardi), giovedì ai titoli a medio termine (6,75 miliardi).

Borse internazionali: Wall Street verso il rialzo, petrolio e gas salgono

Dopo le perdite di lunedì i mercati Usa sono orientati al rialzo. I future sul NASDAQ e sull’S&P500 guadagnano l’1,2%. Ieri anche il Dow Jones è sceso in territorio Orso, avendo perso più del 20% rispetto ai massimi toccati a inizio anno. L’indice VIX della volatilità è tornato sui livelli di giugno.

Risalgono stamane i prezzi del petrolio a 86 dollari, lunedì ai minimi a nove mesi. La ripresa è legata all’uragano in arrivo sul Golfo del Messico.

In tensione anche il mercato del gas +11% dopo i danni alo gasdotto North Stream: la Russai ha detto di non escludere l’ipotesi del sabotaggio. “E’ impossibile in questo momento stimare la tempistica per la ripresa delle operazioni di ripristino” dell’infrastruttura. E’ quanto comunica in una nota il Nord Stream, secondo quanto riferisce Bloomberg.

Borsa Milano ultime notizie: il rialzo Btp danneggia le utility

Le ultime notizie dalla Borsa di Milano indicano che il balzo in avanti dei rendimenti dei Btp è all’origine della battuta d’arresto delle utility che a loro volta mettono sotto pressione l’indice generale. Gli interessi sempre più competitivi fanno ormai concorrenza alle cedole di Terna (-3,8%), Enel (-3,4% ) o Snam (-2.2% ad un nuovo minimo da marzo 2021 a 4,32 euro). Pesa anche il rischio di tassazione sugli extraprofitti da fissare in sede europea.

Sul listino brilla Nexi +4%: I nuovi target illustrati oggi convincono il mercato. Dopo una fiammata iniziale rallenta Unicredit +0,77% sostenuta dal Buy riconfermato da JP Morgan.

Recuperano i titoli industriali: Ferrari + 2,2% preceduta da Stm + 3,4% in ripresa dopo le perdite del Nasdaq.

Avanza anche Stellantis + 1,75% che si è offerta di versare alla maggior parte dei suoi dipendenti in Francia aiuti fino a 1.400 euro ad ottobre per sostenere il potere d’acquisto, ha detto un portavoce del gruppo automobilistico. Questo aiuto eccezionale comprende un bonus per il potere d’acquisto e la possibilità di “monetizzare” tre giorni di riduzione dell’orario di lavoro

Prese di beneficio su Fineco dopo l’allungo delle ultime sedute sull’onda della promozione di Ubs.