BORSA ULTIME NOTIZIE: Europa positiva, JP Morgan meglio del previsto, a Milano bene utility e pharma

Mattinata positiva per la Borsa in Europa, Ftse Mib oltre 21.000 punti. Brilla Unicredit. Attesa per le trimestrali banche Usa e per Twitter: Elon Musk indagato

Borsa ultime notizie positive: sono tutte in rialzo le piazze europee ma in un clima di grande instabilità. Partiti in robusto rialzo sull’onda del rally di Wall Street, gli indici europei stanno rallentando la corsa in vista dell’apertura della piazza americana. I future del Dow Jones, del Nasdaq Composite e dell’S&P500 scendono dello 0,5% dal +0,5% di prima mattina.

Alle 12 Piazza Affari avanza dell’1,1% oltre quota 21 mila punti in linea con l’Eurostoxx. In terreno positivo le altre piazze inclusa Londra +0.9%. Il Financial Times rivela che il governo britannico potrebbe annullare fino a 24 miliardi di sterline di tagli fiscali. Dopo tante emozioni, gli indici europei sembrano in grado di chiudere la settimana con il segno più.

Borsa ultime notizie: spread e Btp sotto controllo

Si raffredda anche lo spread a 240 punti. Il rendimento del Btp decennale tratta a 4,626%. Bund decennale tedesco 2,18%.

In luglio il controvalore del portafoglio di titoli di Stato italiani detenuto da soggetti esteri si riduce ancora, toccando il minimo da dicembre 2018. Secondo i dati del supplemento al bollettino di Banca d’Italia, il valore di luglio è pari a 653,784 miliardi di euro dai 657,923 miliardi di giugno.

Corrono in Piazza Affari i titoli del settore salute: Diasorin +3,8%, Recordati + 3,4%. In testa all’indice figura A2a con un rialzo superiore al 4%. Tra le utility brillano anche Italgas e tra i titoli minori Gas Plus +6,4%.

Banche a Milano: Mediobanca promuove Unicredit, Mps Ko

In grande evidenza Unicredit con un rialzo del +2 % a 11,14 euro. Da inizio anno -17%. Nel corso del mese di Settembre il titolo ha accumulato un guadagno intorno al +7%, una delle migliori performance di Piazza Affari e in controtendenza rispetto al -3,60% registrato dal FTSEMIB. Stamattina Mediobanca ha alzato la raccomandazione da Neutral a Outperform, alzando il target price da 11,60 a 14,50 euro.

Banca Mps non riesce a fare prezzo alla vigilia dell’avvio dell’aumento di capitale da 2,5 miliardi. Dopo il crollo di oltre il 33% giovedì quando in mattinata la banca aveva annunciato i termini dell’aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro, il titolo stamani segna un potenziale ribasso del 16% circa con un prezzo indicativo di 14,3 euro.

Sale Webuild +1,6%. L’ad Pietro Salini, ha investito 1 milione di euro nelle obbligazioni emesse dal gruppo delle costruzioni.

Borsa Usa: attesa per le banche e per Twitter

Occhi puntati nel pomeriggio sulle banche USA per i risultati del terzo trimestre. La prima è JP Morgan che ha registrato utili in calo (-17%) ma sopra le stime. Altri due grandi nomi della finanza di Wall Street diffondono la trimestrale, Morgan Stanley e Citigroup. Sotto i riflettori anche Twitter. Elon Musk risulta indagato dalle autorità federali per le manovre legate al social network: il patron di Tesla dovrà chiudere l’acquisto entro il giorno 28 per evitare altri guai.

Sul fronte macro:

Cross Euro Dollaro a 0,973, -0,5%.

Petrolio Brent e WTI -0,5%, ieri +2%.

Gas Naturale Usa -0,7% a 6,70 dollari, Gas europeo -4% a 146 euro per mwh, sui minimi da quattro mesi. La Germania ha comunicato di aver raggiunto il target di stoccaggio con due settimane di anticipo.