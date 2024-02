Borsa ultime notizie: delude Bper ma brillano Stm e Stellantis, Kering dà la carica al lusso. A Wall Street proseguono le aste del Tesoro

Listini europei poco mossi in attesa di Wall Street, dove i future di Meta e Nvidia spiccano il volo. Indice Msci ai massimi da due anni, da novembre la media dei rialzi è del 15%

Azioni e obbligazioni poco mossi in attesa degli sviluppi di una giornata in rosso ricca di appuntamenti societari. Spicca su tutti l’asta dei titoli a 30 anni del Tesoro Usa. Ieri, nella prima delle due maxi aste di questa settimana, il Tesoro ha collocato senza problemi 54 miliardi di dollari di titoli con scadenza tre anni: il tasso di rendimento definitivo di assegnazione è stato del 4,169%, otto punti base in meno del momento dell’emissione.

I Treasury Note a dieci anni trattano al 4,12%. Bund al 2,32%, sui livelli di ieri. Btp a 3,89%.

Borsa ultime notizie: crollano Crédit Agricole e Maersk, corre Kering

Sul fronte delle azioni i mercati continuano pur con prudenza la marcia verso l’alto: l’indice Msci viaggia sui massimi da due anni. Da novembre la media dei rialzi è attorno al 15%.

A Parigi il Crédit Agricole lascia sul terreno il 4% dopo aver chiuso il quarto trimestre con un utile leggermente migliore del previsto, ma in calo del 25% rispetto all’anno precedente a 1,33 miliardi di euro. In rosso anche Astrazeneca ed il gigante dello shipping Maersk (-16%). Sale invece Unilever (+2,7%) sostenuta dal buy back di 1,5 miliardi di euro.

Tra i settori, si mette in luce il lusso, +1,2%, sostenuto da Kering in rialzo del +4% a Parigi. Il gruppo ha registrato un calo del -4% nelle vendite del quarto trimestre, penalizzate dal rallentamento della domanda di moda, ma ha segnalato un miglioramento della performance negli Stati Uniti e in Europa. Le vendite del gruppo francese, a cui fanno capo i marchi di moda Gucci, Bottega Veneta e Balenciaga e il gioielliere Boucheron, sono risultate pari a 4,97 miliardi di euro, in linea con le aspettative.

Piazza Affari: delude Bper, brillano Stm e Stellantis

A Piazza Affari (+0,4%) Stellantis e Stm entrambi +2,4% sono tra i migliori titoli della giornata. Segue Nexi (+2,3%): in scia i conti di Ayden, la società dei pagamenti olandesi. Corre Brunello Cucinelli (+2,7%).

Sale Saras (+0,6%). La famiglia Moratti è stata contattata da potenziali acquirenti, tra cui Vitol Group, interessati a una quota della società. Lo ha riportato Bloomberg citando fonti a conoscenza della questione.

Delude invece Bper /-2,8%) che ha presentato i dati del 2023. Il margine di interesse è cresciuto del 78,1% a 3,25 miliardi di euro, più del previsto. L’anno si è chiuso con un utile netto a 1,52 miliardi. Il gruppo proporrà un dividendo di 30 centesimi per azione. Il Cet1 quest’anno è atteso sopra il livello 2023 di 14,5%. Ritraccia anche Mps.

I future di Wall Street, Meta e Nvidia protagonisti

Future di Wall Street piatti. Anche per effetto dei rialzi dei colossi del mondo tech, Wall Street ha toccato nuovi record. Nasdaq +1%. S&P500 +0,8%. Dow Jones +0,4%, decimo record da inizio anno.Tra i protagonisti della seduta: Meta Platforms +3,3%. Nvidia +2,7% ha segnato l’ennesimo record. Microsoft +2%.