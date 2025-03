Borsa oggi 6 marzo: la confusione di Trump sui dazi affonda Wall Street e Nasdaq. A Milano tonfo di Amplifon dopo i conti – DIRETTA

Le borse europee continuano a muoversi a due velocità dopo il taglio dei tassi (ampiamente atteso) della Bce. A Piazza Affari prosegue il rally di Buzzi, in forte rialzo anche Fineco. L’euro continua a rafforzarsi, mentre i rendimenti dei bond europei sono in rialzo – Segui la DIRETTA

Le Borse europee accelerano e chiudono positive dopo che la Bce, come atteso, ha ridotto i tassi di interesse di 0,25%, portando quello sui depositi al 2,50%. In parallelo, la Banca centrale ha aggiornato le previsioni sull’inflazione nell’area euro, ora vista al 2,3% per quest’anno, all’1,9% nel 2026 e al 2% nel 2027, rispetto alle stime di dicembre che indicavano un’inflazione media più alta nel 2025 e 2027. E ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita: 0,9% per il 2025 (da 1,1%), 1,2% per il 2026 (da 1,4%) e 1,3% per il 2027. Le revisioni, spiega la Bce, riflettono la debolezza delle esportazioni e degli investimenti, causata dall’incertezza sulle politiche commerciali e economiche.

Christine Lagarde ha avvertito che che la Bce adotterà un approccio “basato sui dati”, valutando di volta in volta l’opportunità di ulteriori tagli o di una pausa e che “l’aumento spesa per Difesa può aiutare la crescita” . Berlino, intanto, potrebbe infatti modificare il patto di stabilità per garantire la continuità delle spese per la difesa. Nel frattempo, il contesto geopolitico resta teso, con il Consiglio europeo straordinario in corso a Bruxelles e dopo il discorso di Macron e sull’offerta di un ombrello nucleare agli alleati europei. La confusione sui dazi da parte di Trump manda in rosso Wall Street.

Le piazze europee alla fine portano a casa la giornata dopo una giornata in altalena. Piazza Affari chiude in rialzo, con il Ftse Mib che guadagna lo 0,68%, seguendo il trend positivo delle Borse europee. In Europa, il Dax di Francoforte guida i rialzi con un progresso dell’1,6%, spinto dall’annuncio di un maxi-fondo da 500 miliardi di euro per le infrastrutture e dai piani di allentamento fiscale di Berlino. Segno positivo anche per il Cac 40 di Parigi (+0,3%), l’Aex di Amsterdam (+0,1%) e l’Ibex di Madrid (+0,2%). Londra, unica in calo, cede lo 0,9%.

A Piazza Affari continua il rally di Buzzi (+8%) mentre vola anche Fineco, 8,1%, dopo i dati sulla raccolta e il nuovo record di clienti. Bene anche Tim dopo i conti e su Poste, che beneficia dell’upgrade di JP Morgan. Pioggia di acquisti anche su Stm e Stellantis, confermando l’ottimismo legato alla sospensione dei dazi. Bene anche Leonardo, che guadagna terreno dopo upgrade di Mediobanca e la firma di una partnership sui droni con la turca Baykar. Tra i peggiori della giornata, Brunello Cucinelli, Inwit e Diasorin ma la maglia nera va ad Amplifon (-15,6%), affondata dopo la pubblicazione dei conti.

Fuori dal paniere principale, Geox (-2,27%) prevede una leggera flessione dei ricavi per il 2025, mentre Illimity (-4,03%) ha rettificato i suoi risultati preliminari per 53,5 milioni di euro. Lottomatica, infine, è al centro di un collocamento di 26 milioni di azioni tramite accelerato bookbuilding.

L’euro supera 1,08 dollari, toccando il massimo dal novembre 2024, spinto dal piano tedesco da 500 miliardi e dalla debolezza del dollaro. Lo spread Bund-Btp stabile 106 punti, con il rendimento del Btp al 3,92%, quello tedesco a +2,85%.

