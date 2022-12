BORSA OGGI 5 DICEMBRE – Terremoto Vodafone: il Ceo Read si dimette a sorpresa. La Cina allenta il lockdown

Margherita Della Valle assumerà il ruolo di Ceo ad interim dopo l’annuncio a sorpresa delle dimissioni di Nick Read – La Borsa di Hong Kong sale del 3% dopo l’allentamento delle misure anti-Covid della Cina

La Cina cambia rotta? A sorpresa, ieri le rigide misure anti Covid che avevano scatenato violente proteste inedite nel Paese, sono state mitigate in numerose città. D’ora in poi, ad esempio, si potrà trascorrere la quarantena in casa e non nei famigerati centri/lager. La novità ha immediatamente scatenato i mercati finanziari.

Hong Kong sale del 3%, Morgan Stanley consiglia Buy

• Corre l’Hang Seng di Hong Kong + 3,5% davanti al CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzen +1,7%.

Salgono i tech, Alibaba +4,5% e Tencent +5%, ma anche le società dei viaggi, del turismo, da Wynn Macao +12% a China Southern Airlines 13%. Accelera l’auto elettrica: Nio +11%.

• Morgan Stanley si è affrettata a ribadire il consiglio di comprare azioni cinesi, a partire da quelle quotate sui mercati Usa. La strategist Laura Wang alza la raccomandazione a Overweight dopo due anni di Equalweight.

• Passano in secondo piano i dati deludenti di oggi: l’indice PMI di Caixin, l’indicatore si è collocato a novembre a 46,7, da 48 di ottobre. Ma anche la frenata dell’economia potrebbe aver convinto il regime ad allentare la morsa che, comunque, impone severe restrizioni a 530 milioni di persone, circa il 40% della popolazione.

• Fino a che punto c’è da credere alla svolta? In attesa di conferme non resta che registrare, come fa Reuters, le rassicurazioni di Foxconn, la fabbrica dei prodotti Apple: nel giro di 3-4 settimane tornerà a pieno regime il gigantesco impianto di Zhengzhou. Intanto nella città riaprono karaoke bar, ristoranti, palestre e saloni di bellezza.

• L’euforia del Drago non si trasmette per ora alle altre piazze asiatiche: Tokyo è sulla parità, perdono mezzo punto Seul e Mumbai.

Apertura in rialzo per l’Europa, piatti gli indici Usa

Le borse dell’Europa dovrebbero aprire in lieve rialzo, il future dell’indice EuroStoxx50 guadagna lo 0,1%. Piatto invece il mercato Usa, contrastato venerdì dopo i dati su occupazione e salari, troppo positivi agli occhi della Fed. In mattinata usciranno le previsioni sull’andamento dei servizi nelle principali economie europee, Italia compresa.

Terremoto stamane in casa Vodafone

Si è dimesso Il Ceo di Nick Read che lascerà l’incarico a fine mese La Cfo del gruppo di telefonia mobile, Margherita Della Valle, assumerà il ruolo di Ceo ad interim. “Ho concordato con il consiglio di amministrazione che questo è il momento giusto per passare il testimone a un nuovo leader”, ha detto Read.

Oggi le audizioni sulla manovra

Oggi si concluderà il ciclo di audizioni preliminari, prima dell’esame della manovra finanziaria: interverranno Banca d’Italia, Istat, Cnel e Upb. Poi martedì si apriranno ufficialmente i lavori della commissione Bilancio di Montecitorio che punta a concludere l’esame del provvedimento e trasmetterlo in Aula entro domenica 18.

Tassi: domani decidono Australia e Canada

Sempre in primo piano l’attività delle banche centrali in attesa delle decisioni di metà mese. Tacciono i banchieri della Fed, scende in campo Villeroy de Galhau. Per il governatore della Banque de France, la Bce aumenterà i tassi “solo” di 50 punti, in contrapposizione alle richieste dei falchi.

In settimana ci sarà la decisione sui tassi delle banche centrali di Australia e Canada.

L’Opec non cambia. Arriva il price cap per Mosca

L’attenzione dei mercati è concentrata sul prezzo del petrolio dopo le novità del weekend. L’Opec+ ha confermato, come previsto, i tetti produttivi precedenti.

Stamane scatta il price cap di 60 dollari imposto dal G7 al greggio in arrivo da Mosca che ha già fatto sapere di non riconoscere la misura e di esser pronta ad adottare contromisure. Da oggi, comunque, le compagnie non assicureranno le navi che trasporteranno i carichi di petrolio russo.

Salgono le quotazioni del Brent (87,64 dollari al barile) e del Wti (81,44 dollari). Trovato l’accordo per il petrolio, si discute ancora per il gas. La proposta è di mettere, dal 1° gennaio 2023, un tetto sul prezzo che interessi tutti i tipi di contratto.

Continua la corsa dell’oro. In tensione Bund e Btp

Continua l’ascesa dell’oro (1.808 dollari l’oncia) e la discesa del dollaro sull’euro (cross a 1,057).

Il Bund decennale tedesco riparte da 1,85%, il rendimento più basso da metà settembre. Btp decennale, dopo la sesta settimana positiva delle ultime sette, riparte da 3,75%, il rendimento minimo da tre mesi.

Nexi sugli scudi, Meloni frena sul contante

Buone notizie per Nexi. Giorgia Meloni parla sui social di un abbassamento della soglia sul contante, i sessanta euro sono solo una soglia indicativa, il limite potrebbe essere anche più basso.

Anima Group ha raccolto in novembre 238 milioni di euro, cifra che porta la variazione da inizio anno a +1,3 miliardi di euro.

Unicredit valuterà prima dell’assemblea del 2023 se i risultati raggiunti nel 2021-2022 giustificano un aumento della remunerazione dell’amministratore delegato Andrea Orcel, secondo quanto riferisce un documento sul sito della banca. La struttura attuale della retribuzione di Orcel non consente di remunerare il superamento dei target, nota l’ultima relazione sulla remunerazione.

Eni. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha detto sabato che la società potrebbe essere chiamata in causa per “l’amministrazione straordinaria e temporanea” della raffineria ISAB di Priolo in Sicilia, controllata dalla russa Lukoil .