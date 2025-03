Borsa oggi 4 marzo: i dazi di Trump mandano in profondo rosso i mercati, tonfo auto con Stellantis giù. Milano scivola sotto i 38mila punti – DIRETTA

I dazi di Trump affondano le Borse europee, con Milano e Francoforte le più colpite per la loro forte dipendenza commerciale dagli Stati Uniti. Attesa per la riunione Bce. A Piazza Affari giù auto, chip e banche. Leonardo in altalena dopo il piano di riarmo Ue – Segui la DIRETTA