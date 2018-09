Borsa, Milano alla carica con banche, Enel e Atlantia

Positivi i listini europei sostenuti anche dall’attesa di nuovi record a Wall Street – A Piazza Affari brilla ancora la scuderia Agnelli e in particolare avanza Cnh – Bene Intesa e Unicredit, sale Carige dopo lo show down in assemblea e la vittoria di Malacalza – Interesse per Poste

Le borse europee accelerano sull’onda di Wall Street a dispetto del fatto che a settembre la crescita del settore privato della zona euro abbia subìto un nuovo rallentamento. L’indice Ftse Mib sale dello 0,6%, poco sopra i 21.500 punti, in linea con Parigi e Francoforte.

A settembre l’indice Pmi manifatturiero dell’Eurozona è scivolato al minimo di due anni di 53,3 da 54,6, ben al di sotto delle attese per 54,4. Registra un forte calo la componente delle esportazioni di prodotti dell’industria manifatturiera.

L’Istat ha rivisto oggi al rialzo il Pil italiano 2017 a +1,6% dal +1,5% stimato ad aprile. Il governo, secondo le ultime indiscrezioni, si prepara a rivedere al ribasso le previsioni sul Pil dell’anno in corso e del prossimo. Nel 2019 l’economia italiana dovrebbe crescere dello 0,9%, contro il +1,1% stimato in questo momento dal consensus. Il taglio sarà contenuto nel documento preliminare di economia e finanza (DEF) in via di elaborazione. Sembrano assottigliarsi ulteriormente le risorse a disposizione del governo, con la maggioranza divisa sugli interventi.

Stamane Luigi Di Maio ha ribadito che il governo manterrà nella manovra le promesse fatte in campagna elettorale, precisando che il reddito di cittadinanza sarà assegnato solo ai cittadini italiani

Il decennale italiano tratta a 2,84%, da 2,88% di ieri. In arrivo a mercati chiusi i dettagli dell’asta di Bot semestrali in agenda mercoledì 26 settembre, per cui Unicredit prevede un’emissione di 6 miliardi, in linea con l’importo in scadenza. La tornata di aste di fine mese prende il via martedì 25, quando saranno messi a disposizione 1,25-1,75 miliardi di Ctz marzo 2020 e tra 750 milioni e un miliardo del Btpei settembre 2032.

A Piazza Affari brilla Atlantia, la miglior blue chip con un rialzo del 3%. Il Sole 24 Ore rilancia l’ipotesi che F2i affianchi i Benetton in Autostrade per l’Italia, scrivendo che l’operazione “consentirebbe di evitare la revoca della concessione”.

Tra le banche, Intesa Sanpaolo +1%, Unicredit +1,3%, Ubi Banca+1,5%, Banco Bpm +0,3%, Bper Banca +1%. Sale Carige (+2%). Malacalza Investimenti ha vinto la sfida con Raffaele Mincione sulla governance.

Poste italiane +0,7% ha affidato un incarico esplorativo a JP Morgan per l’acquisto della quota di Sia in mano a Cdp Equity, pari al 35,4%.

Enel +1,8%. Exane alza la raccomandazione a Outperform. Spunti per l’automotive: Fiat Chrysler+0,3%, Ferrari +0,9%. In controtendenza Brembo (-0,4%).Technogym +1% dopo i dati del semestre: l’utile netto si è attestato a 37,7 milioni di euro, in crescita del 99% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, grazie all’incremento del risultato operativo (+12,3%) e agli effetti dell’accordo sul patent box (che garantisce agevolazioni fiscali).

Ovs -3%. Dalla conference call a commento dei risultati semestrali è emerso che la società ha in corso una trattativa per rinegoziare il costo del debito. Non ci sono timori sui covenants.