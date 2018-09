Borsa, l’iPhone spinge Stm. Tonfo Saipem

La Bce lascia i tassi invariati – Mattinata in stand by per i listini europei. Milano sulle montagne russe per le tensioni Tria-M5S – Ancora giù la lira turca, il governatore rialza i tassi – A Piazza Affari bene anche Ferrari, rimbalza Prysmian – Campari in caduta, Telecom Italia cede ancora – Eni delibera l’acconto sul dividendo