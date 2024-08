Borsa, Juventus in rally dopo gli ultimi colpi di calciomercato: la vendita di Chiesa mette le ali al titolo

Il calciomercato si chiuderà a mezzanotte e la Juve tenta l’ultimo colpo. Nell’attesa, gli investitori applaudono alla cessione di Federico Chiesa al Liverpool e all’acquisto di Teun Koopmeiners dall’Atalanta

Il Calciomercato mette le ali al titolo Juventus, tra i migliori di Piazza Affari nel giorno in cui si chiude la sessione estiva di acquisti e vendite. Le azioni della società bianconera guadagnano oltre l’8% del suo valore, scambiando a 2,83 euro, dopo aver toccato un massimo intraday di 2,85 euro.

Juventus in rally grazie al calciomercato

Sono gli ultimi colpi di calciomercato a spingere gli acquisti sul titolo Juventus. Gli investitori apprezzano in particolare la cessione a titolo definitivo di Federico Chiesa al Liverpool per un corrispettivo di 12 milioni di euro, pagabili in quattro esercizi, oltre a bonus fino a un massimo di 3 milioni. La notizia è arrivata poche ore dopo l’ufficialità di un rinforzo a centrocampo: la squadra di Thiago Motta potrà contare sulle prestazioni di Teun Koopmeiners, acquistato dall’Atalanta per 51,3 milioni, pagabili in quattro esercizi, più oneri accessori per 3,4 milioni e premi per un ammontare massimo di 6 milioni legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.

Durante il mercato estivo, la società bianconera ha acquistato anche altri giocatori, tra cui Michele di Gregorio, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Kephren Thuram, Francisco Conceicao e Pierre Kalulu, a fronte di alcune cessioni importanti per le casse bianconere come quella di Moise Kean alla Fiorentina per 13 milioni o quella di Matias Soulè alla Roma per 25,6 milioni di euro.

Potrebbe inoltre esserci spazio per un ulteriore colpo di mercato. Entro la mezzanotte, la Juve potrebbe acquistare anche Jadon Sancho, attaccante del Manchester United. I bianconeri hanno messo sul piatto una prima offerta da circa 6 milioni di euro in totale tra prestito secco per dieci mesi fino al 30 giugno 2025 e ingaggio del calciatore, che guadagna 20 milioni di euro lordi all’anno e ha già dato il via libera per trasferirsi in Italia. Il club inglese vorrebbe però arrivare a 10 milioni di euro tra prestito e ingaggio. Poche ore, per colmare una distanza abissale.