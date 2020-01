Borsa, Asia in rialzo. Atlantia recupera, sprint di Pirelli

Hong Kong però è in ribasso sulla scia di nuovi scontri – Europa contrastata, petrolio in altalena – Eni in parità

Borse europee poco mosse ed in ribasso nel giorno della chiusura di Wall Street per festività. Piazza Affari lascia sul terreno lo 0,3% in linea con Parigi -0,25% e Madrid -0,19%. Meglio Francoforte +0,10%. La peggiore è Londra -0,40%. Gli investitori prendono tempo in attesa degli appuntamenti della settimana, a partire dalla riunione della Bce di giovedì.

Wti e Brent dimezzano i guadagni di stamattina, mentre in Libia la tensione rimane elevata dopo le forze di Khalifa Haftar hanno bloccato la produzione in un giacimento petrolifero rischiando di paralizzare la produzione libica di greggio. Saipem +0,66, Eni -0,1%.

Oro in rialzo dello 0,2% a 1.560 dollari.

Oggi a Davos l’FMI pubblicherà le previsioni economiche globali, che potrebbero contenere alcuni aggiornamenti in seguito all’accordo sui dazi.

Il mercato obbligazionario non offre spunti di rilievo. Bund decennale -0,21%, BTP 1,36%. Gli investitori guardano con apprensione alle elezioni regionali in Calabria e Emilia-Romagna.

In serata, Moody’s aggiornerà la valutazione sul merito di credito del Portogallo, attualmente pari a ‘Baa3’ con outlook positivo. Diversi esperti prevedono una revisione positiva.

In Piazza Affari si fa notare Pirelli (+2,4%) sostenuta da voci, non confermate di integrazione con Nokian.

In terreno positivo Atlantia +0,7% che ha manifestato la disponibilità a ridiscutere i termini della concessione in capo ad Autostrade per l’Italia.

Debole Cnh -0,1%. Goldman Sachs ha rafforzato il giudizio Buy ritoccando il target price a 12,50 euro.

Enel e Snam staccano oggi una parte del dividendo.

Poco mossa Mediaset +0,27%. Per Goldman Sachs resta un Sell, target price 2,45 euro.

Da segnalare la performance dell’indice Ftse Star (oggi +0,4% a 40.284 punti) si porta sui nuovi massimi storici ampliando il guadagno da inizio 2020 a +3%.

Nel listino avanzano:

Biesse +8%; Aedes +8% ed Elica +7%. Retelit +3,6%. Attraverso Retelit Digital Services ha avanzato un’offerta vincolante per la totalità del capitale del provider tlc Brennercom per 52 milioni di euro. L’offerta prevede che una parte del prezzo, fino a 15 milioni, possa essere corrisposta in azioni Retelit. Il gruppo Athesia, proprietario di Brennercom, ha accettato l’offerta.