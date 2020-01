Retelit compra il 100% di Brennercom e corre in Borsa

L’acquisizione del 100% di Brennercom costerà a Retelit 52 milioni e le consentirà di rafforzarsi nell’asse Monaco-Tirolo-Milano

Retelit corre in borsa dopo l’acquisizione di Brennercom, provider ICT e TLC con sede a Bolzano. A un’ora dall’avvio delle contrattazioni, il titolo sale del 2,39% a 1,627 euro dopo aver toccato un massimo di 1,648 euri.

Il gruppo Athesia ha fatto sapere stamattina, 20 gennaio, di aver accettato l’offerta vincolante presentata da Retelit Digital Services per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Brennercom.

Retelit, attraverso la sua controllata, vorrebbe acquisire tutte le azioni Brennercom in mano ai due attuali azionisti: Athesia Druck GmbH e Athesia Tyrolia Druck GmbH, controllate da Athesia. Rimarrà invece esclusa dall’operazione Met, società controllata non interamente da Brennercom, che sarà scorporata prima dell’eventuale closing.

L’importo dell’operazione ammonterebbe a circa 52 milioni, sulla base di un Enterprise Value di Brennercom e delle sue controllate sin qui stimato (escludendo la controllata italiana MET) in 65 milioni. Non sono previsti earn-out. L’operazione sarà sottoscritta il prossimo 17 febbraio, mentre il closing avrà luogo tra giugno e luglio. L’offerta prevede inoltre che una parte del prezzo, fino ad un massimo di 15 milioni, possa essere corrisposta in azioni quotate di Retelit e che dopo il closing gli attuali azionisti di Brennercom continueranno a far parte della governance.

Si prevede che l’acquisizione sia sostenuta in parte mediante il finanziamento messo a disposizione da Unione di Banche Italiane, Intesa Sanpaolo e MPS Capital Services per le Imprese (con Banca IMI quale agente), a cui si è successivamente aggiunta anche Banco BPM, e in parte mediante un’ulteriore linea di credito che sara’ oggetto di negoziazione con tale pool di banche.

“Questa operazione- spiega la società in una nota – consentirà a Retelit di accrescere ulteriormente i propri volumi e margini e di posizionarsi così tra le realtà leader in Italia nel settore ICT e di godere di evidenti vantaggi competitivi, dati, tra l’altro, da una maggiore possibilità di investimenti tecnologici per aumentare l’infrastruttura e i servizi, una maggiore copertura commerciale del territorio, migliori economie di scala con ottimizzazione dei costi diretti e di network, senza dimenticare una forza contrattuale aumentata.”

Il presidente di Retelit Dario Pardi ha commentato: “L’offerta per la possibile acquisizione di Brennercom rappresenta un ulteriore passo nella strategia di espansione di Retelit. Brennercom è una realtà importante che presidia un’area da sempre oggetto dell’interesse di Retelit, e riflette i requisiti da noi ricercati nelle aziende target: realtà di medie dimensioni, con asset complementari a quelli di Retelit e servizi di qualità. La possibile acquisizione di Brennercom rappresenta un ulteriore valore aggiunto nella strategia di crescita, recentemente arricchita dall’acquisizione di Gruppo PA”.

“In particolare, con Brennercom riteniamo di poter dare una forte accelerazione all’incremento di volumi e marginalità, grazie alla creazione di forti sinergie in termini di offering, principalmente per il mercato corporate e un’intensificazione dell’attività sull’asse Monaco-Tirolo-Milano dove Brennercom è leader di mercato”, conclude il manager.