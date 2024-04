Borsa 22 aprile: si attenua la paura per la crisi del Medio Oriente. Oro e petrolio in calo. Occhio allo stacco cedole a Milano

Le attenuazioni delle tensioni in Medio Oriente e soprattutto la speranza che il conflitto non si allarghi portano distensione sui mercatpo. Asia in ripresa, oro e periolio in calo. Oggi la seduta a Milano potrebbe essere condizionata dallo stacco dei dividendi

Il conflitto tra Iran e Israele fa meno paura sui mercati e le Borse europee sono attese oggi aprire in tono positivo. Il future sull’Eurostoxx 50 sale dello 0,45%. Positivi anche i futures di Wall Street (+0,22% il Dow Jones e +0,32% l’S&P500). La performance del FTSEMib potrebbe essere influenzata dallo stacco del dividendo di alcuni colossi del paniere.

l’Iran ha minimizzato l’impatto degli attacchi di Israele e non ha delineato piani immediati di rappresaglia. Ciò ha alzato le speranze che le tensioni tra di due paesi non si trasformino in una guerra più ampia in Medio Oriente. Semmai l’attenzione resta per la prospettiva di tassi d’interesse elevati più a lungo negli Stati Uniti.

La chiusura Usa venerdì. In netto calo Netflix e Nvidia

I principali indici azionari statunitensi hanno registrato variazioni miste nell’ultima seduta della settimana. Il Dow Jones ha guadagnato lo 0,56% a 37.986 punti, mentre l’S&P500 ha registrato una flessione dello 0,88% a 4.967 punti. Performance peggiore per il Nasdaq (-2,05% a 15.282 punti). Giornata decisamente negativa per Netflix (-9,09% a 555,04 dollari), dopo la diffusione dei risultati finanziari del 1° trimestre 2024. Inoltre, il colosso dello streaming ha comunicato che a partire dai risultati del 1° trimestre 2025 non fornirà più l’aggiornamento trimestrale sull’andamento degli abbonati. Male anche NVIDIA (-10%)

Borse Asia positive. Blinken bacchetta la Cina per aiuti alla Russia

Le borse Asiatiche sono le prime a mostrare maggiore distensione. La Borsa di Tokyo ha registrato un rimbalzo dopo il calo della scorsa settimana, in particolare dopo il tonfo di venerdi’. L’indice di punta Nikkei, che aveva perso piu’ del 6% nell’intera settimana scorsa, ha chiuso in rialzo dell’1% a 37438,61 punti. Anche la Borsa di Hong Kong tenta il rimbalzo in risposta alla brusca correzione degli indici della scorsa settimana e l’indice Hang Seng sale dell’1,94%, a 16.538

Il segretario di stato Antony Blinken ammonirà Pechino, nella sua visita in Cina la prossima settimana, che gli Usa prenderanno misure punitive se non smette di inviare tecnologia legata agli armamenti alla Russia. Lo scrive il Financial Times, evocando sanzioni contro istituti finanziari cinesi e altre entità. Secondo Ft, Blinken dirà a Pechino che gli Stati Uniti e i loro alleati stanno diventando sempre più impazienti di fronte al rifiuto di Pechino di smettere di fornire a Mosca qualsiasi cosa, dai chip ai motori dei missili da crociera, per aiutarla a ricostruire la sua base industriale.

Nella zona euro si attendono i prossimi tagli dei tassi

Cauta la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha ribadito che un taglio dei tassi di interesse da parte della BCE “sarà appropriato” se il Consiglio direttivo vedrà aumentare il suo livello di fiducia sul fatto che “l’inflazione stia convergendo verso l’obiettivo del 2% in maniera sostenuta”. Nel suo intervento all’International Monetary and Finacial Committee nel corso delle assemblee primaverili di FMI e Banca mondiale, Lagarde ha aggiunto che “al tempo stesso il Consiglio non si impegna in maniera predeterminata in un particolare percorso dei tassi”.

Molto più deciso invece il governatore della banca nazionale del Belgio e membro della Bce Pierre Wunsch secondo il quale La Banca centrale europea probabilmente taglierà i tassi d’interesse più volte quest’anno, con due mosse consecutive a giugno e luglio tra le possibili opzioni. Oggi alle 17:30 è atteso un nuovo discorso della presidente della Bce oltre a quello del governatore della Banca di Francia, Francois Villeroy de Galhau. Euro poco mosso quota a 1,0664 +0,0012.

Petrolio e oro in calo

Sulle speranze che non si verifichi la tanto temuta escalation nel Medio Oriente i prezzi del petrolio scendono (Wti -0,95% a 81,44 dollari al barile e Brent -0,95% a 86,46 dollari al barile). Giù anche il prezzo dell’oro: -1,45% a 2.378 dollari l’oncia.

Che cosa seguire oggi

Lo spread Btp/Bund riparte da quota 141 punti base. Venerdì scorso S&P Global Ratings ha confermato il rating tripla B e l’outlook stabile sull’Italia in linea con le decisioni dell’autunno scorso. I prossimi appuntamenti sono il 26 aprile con Dbrs (BBB-high con un outlook stabile), il 3 maggio con Fitch (BBB con un outlook stabile) e il 31 maggio con Moody’s (Baa3 con un outlook stabile).

Dividendi. Parte oggi e terminerà il prossimo 20 maggio la stagione dei dividendi. Otto società del Ftse Mib e sette quotate sugli altri indici staccheranno la loro cedola. Eccole FTSEMib: Banca Mediolanum (0,42 euro – saldo); BancoBPM (0,56 euro); Campari (0,065 euro); Ferrari (2,443 euro); Iveco Group (0,22 euro); Prysmian (0,7 euro); Stellantis (1,55 euro); UniCredit (1,8029 euro). MidCap: BFF Bank (0,541 euro – saldo); Maire (0,197 euro); Piaggio (0,08 euro – saldo). Euronext Milan: Banco di Desio e Brianza (0,2634 euro); BasicNet (0,15 euro); Edison risp. (0,105 euro). Euronext Growth Milan: Culti Milano (0,1 euro).

Interpump si rafforza nel settore dei tubi e dei raccordi. Il gruppo presieduto da Fulvio Montipò ha annunciato di aver acquisito, tramite la controllata inglese Interpump Hydraulics, il 100% del capitale di Alltube Engineering, gruppo che opera nel settore dei tubi e dei raccordi, per 2,3 milioni di euro

NextChem Tech, controllata di Nextchem (gruppo Maire) ha acquisito un’ulteriore quota del 34% sia in MyReplast Industries sia in MyReplast da un azionista esistente. L’operazione, spiega la nota, consente a NextChem Tech di aumentare la propria partecipazione dal 51% all’85% del capitale sociale di entrambe le societa’, mentre il restante 15% e’ ancora detenuto da un imprenditore del territorio. Il corrispettivo complessivo e’ di circa 8,9 milioni di euro, di cui 5,1 milioni di euro dovuti entro il closing e 3,8 milioni di euro differiti (incluso un earn-out) da pagare in base a diverse milestone fino al 31 dicembre 2027.

Tim. La Commissione Europea deciderà sulla proposta di acquisto della rete fissa da parte di Kkr entro il 30 maggio. Tim ha valutato la sua attività di cavi sottomarini Sparkle 481 milioni di euro al 31 dicembre 2023, a seguito di una svalutazione di 107 milioni registrata nel corso dell’anno, secondo i documenti pubblicati sul sito web del gruppo di telecomunicazioni. Il Tesoro italiano sta cercando di assicurarsi il controllo di Sparkle, considerato strategico per il Paese in quanto la sua rete si estende per oltre 600.000 di chilometri e trasmette informazioni tra i Paesi dell’Europa, del Mediterraneo e delle Americhe.

A febbraio Tim ha rifiutato un’offerta del Tesoro per Sparkle. Secondo alcune fonti, all’epoca Tim aveva ritenuto troppo bassa l’offerta del Tesoro, che valutava l’asset circa 600 milioni di euro più circa 150 milioni di euro di componenti variabili.

Campari non esclude nuove acquisizioni e continua a guardare ad opportunità di M&A nei liquori di alta e altissima fascia e nei marchi forti in Usa e Asia, come ha affermato l’ad, Matteo Fantacchiotti, in un’intervista a Milano Finanza di sabato. Il gruppo guarda anche al segmento dei whisky.

Leonardo. La Nigeria vuole acquistare 24 jet fighter per modernizzare la sua flotta.

CNH Industrial annuncia ritorno di Gettit Marx come CEO a partire dal 1° luglio 2024, in sostituzione di Scott Wine, che lascia la Società al termine dell’attuale ciclo di business plan triennale per perseguire altri interessi. Dalla stessa data Marx lascerà Iveco Group e gli succederà Olof Persson nel ruolo di CEO, strettamente coinvolto nello sviluppo dei piani del Gruppo presentati nell’ultimo Capital Market Day di Iveco.

Pininfarina. Il Cda, a seguito della scomparsa di Paolo Pininfarina, ha nominato, all’unanimità, Presidente del Consiglio di Amministrazione Lucia Morselli, già amministratore indipendente e non esecutivo, nonché membro del Comitato Nomine e Remunerazioni della Società, la quale ha accettato la carica.

BPER Banca. Il Cda ha nominato Fabio Cerchiai quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, Antonio Cabras quale Vice Presidente e Gianni Franco Papa quale Amministratore Delegato.

Attesi i dati dati finanziari 1° trimestre 2024 di Saipem, GeneralFinance e Sogefi. L’assemblea dei soci di BPER Banca ha approvato il bilancio dell’esercizio 2023 – chiuso con un utile netto civilistico di 1,36 miliardi di euro – e ha deliberato di assegnare un dividendo di 0,3 euro per azione,

Ultimi giorni per le due Opa in corso. L’offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Unipol sulle azioni UnipolSAI terminerà il 26 aprile. A venerdì sono state presentate 7.611.039 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 50.190.415, pari a circa l’11,98% dell’offerta. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Unipolsai acquistate sul mercato nei giorni 25 e 26 aprile 2024 non potranno essere apportate in adesione all’offerta.

L’Opa da Crown Bidco sulle azioni Tod’s terminerà l’8 maggio. A venerdì sono state presentate 7.158 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 3.600.777, pari allo 38,9% dell’offerta. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Tod’s acquistate sul mercato nei giorni 7 e 8 maggio 2024 non potranno essere apportate in adesione all’offerta.

Il Salone del Mobile ha chiuso la 62esima edizione con 361mila visitatori: +17,1% sul 2023 tornando ai numeri pre-Covid. Invasione dei buyer dall’estero e ritorno in massa dei buyer dalla Cina.