Borsa 2 aprile: i record dei listini azionari del primo trimestre in America, Europa e Asia non fermano la corsa dell’oro

È raro che i beni rifugio come l’oro collezionino record su record mentre le Borse fanno altrettanto in tutto il mondo ma è quello che sta succedendo sui mercati – Vola l’auto elettrica cinese, crolla a Wall Street Trump Media

Il Toro sta riscoprendo la Cina l’indice PMI manifatturiero di Caixin ha battuto le aspettative, salendo in marzo a 51,1. Domenica notte, ha superato le attese del consensus l’indice PMI manifatturiero calcolato dall’Ufficio Nazionale di Statistica.

Alla borsa di Hong Kong l’indice Hang Seng guadagna il +2,20% al termine della prima seduta del mese e del trimestre.

Parte col il botto l’ultima auto elettrica cinese

Vola Xiaomi è in rialzo del +12%: il produttore di telefonini entrato di recente nell’arena delle auto elettriche ha detto che nel primo giorno della commercializzazione del suo primo modello sono arrivati quasi novemila ordini. Oggi intanto al ministero delle Imprese e del Made in Italy partono i tavoli sugli stabilimenti di Stellantis, con particolare attenzione a Melfi e Mirafiori.

Nuovo record dell’oro a 2.253 dollari l’oncia, in calo invece il Bitcoin. Petrolio sui massimi da fine 2023. Ill balzo del dollaro e i segnali di forza economica degli Stati Uniti hanno messo un freno alle speranze di un taglio anticipato dei tassi. Il bilancio a inizio anno oltrepassa il +9%.

Trimestre record per le Borse

Il secondo trimestre delle piazze azionarie è così cominciato in maniera positiva con la benedizione di Jerome Powell che, commentando il dato sull’inflazione si è spinto a dire “L’economia è forte e il mercato del lavoro solido con un basso tasso di disoccupazione. Per questo ritengo che non ci sia ragione di pensare che ci possa essere una recessione. A motivare tanta fiducia era stato venerdì il dato sull’ l’indice dei prezzi PCE – indicatore di inflazione preferito dalla Fed -che a febbraio ha mostrato un andamento grosso modo allineato alle attese. (ma In lieve rallentamento +0,3% da +0,4%)

L’inattesa ripartenza del settore manifatturiero americano ha spinto il rendimento del Treasury decennale a 4,31% da 4,21% della settimana scorsa, sui massimi da quattro mesi. E’ assai probabile che anche in Europa stamattina seguiranno la stessa via il Bund decennale a 2,29% e il BTP decennale a 3,67%.

Numerosi gli interventi sono previsti oggi dei membri della banca centrale Usa. Venerdì, intanto, i dati hanno evidenziato che l‘indice Pce di febbraio ha registrato una crescita moderata, con un +0,3% su mese da +0,4% di gennaio e +2,5% a livello tendenziale. Robert Holzmann, membro del consiglio direttivo della Bce, ha dichiarato che la Bce potrebbe iniziare ad abbassare i tassi di interesse prima della Federal Reserve statunitense, data la crescita economica relativamente più lenta dell’Europa. Il banchiere austriaco, tra gli esponenti più critici della Bce, ha ribadito la sua opinione secondo cui il consiglio direttivo dovrebbe decidere solo sulla base delle previsioni di giugno.

Vanno giù del 21% le azioni di Trump

Sono durate meno che in Europa le vacanze di Pasqua negli Stati Uniti. Ieri Wall Street ha chiuso in lieve ribasso, S&P500 -0,2%. Il Nasdaq è salito dello 0,1%. Le Borse mondiali hanno portato a termine il quinto trimestre positivo degli ultimi sei (indice MSCI World +8,5%) e sarà importante capire quanto le tensioni geostrategiche, che purtroppo non accennano a diminuire, e la persistenza dell’inflazione impatteranno sull’umore degli investitori sull’acceleratore. Intelligenza Artificiale,

Pesa su Wall Street la sfida elettorale. Trump Media, la società che rappresenta le ambizioni del Tycoon, ha perso il -21% dopo aver rivelato perdite per 58,2 milioni di dollari nel 2023. Sul titolo hanno pesato anche i “dubbi” dei revisori dei conti sulla sua capacità di continuare a operare.

Peraltro si moltiplicano i segnali di forza dell’economia Usa:

Ieri Wall Street ha chiuso in lieve ribasso con l’S&P500 -0,2%. Il Nasdaq è salito dello 0,1%.

Il Treasury Note a dieci anni si è indebolito per effetto delle indicazioni sulla forza dell’economia degli Stati Uniti arrivate nel corso della giornata di ieri: il tasso di rendimento è arrivato a 4,30%.

Il Nikkei 225 giapponese ha perso venerdì l’1,6%, condizionato anche dallo stacco dei dividendi. Tra i big che hanno pagato la cedola ci sono SoftBank e Tokyo Electron Ltd. Lo Yen oscilla sempre sui minimi dal 1990.

Non mancano però i segnali contrarian. Lo stesso Powell ha aggiunto che il lavoro della banca centrale non è ancora finito considerato che il target di inflazione è il +2%. della situazione, la politica monetaria dovrebbe tenerne conto. Intanto si fa notare il forte aumento delle vendite di alcuni Big a par Indice EuroStoxx 50 sul nuovo massimo dal 2000. Il bilancio del primo trimestre è +12,50%.

Apertura piatta in Europa, corre il petrolio

Le borse dell’Europa hanno aperto intorno alla parità. EuroStoxx50 invariato. Nell’ultima seduta del 2024 l’indice Ftse Mib ha chiuso piatto, (+14,4% il trimestre) e

Riflettori accesi su Istanbul dopo l’inattesa sconfitta elettorale di Erdogan.

Prezzo del petrolio in rialzo dello 0,4%, ai massimi da fine ottobre, sostenuto dai segnali di miglioramento della domanda e dalle crescenti tensioni in Medio Oriente. L’attività manifatturiera in Cina e negli Stati Uniti è aumentata a marzo per la prima volta rispettivamente in sei mesi e in un anno e mezzo, cosa che i mercati hanno visto come un indicatore della crescente domanda di petrolio.

Sale Saipem, affonda Stm, Tamburi esce da Alpitur

Continuano le traversie di Stm Barclays taglia il target a 40 euro, da 46 euro.

Saipem: Bernstein avvia la copertura con il giudizio Outperform. La società ha completato il rimborso anticipato del finanziamento di 387 milioni di euro, stipulato nel febbraio del 2023 con un consorzio di banche italiane e internazionali e garantito per il 70% da Sace.

Tim: Starlink di Elon Musk ha fatto un esposto denuncia contro Tim al ministero delle Imprese e Made in Italy e all’Agcom, accusando l’azienda italiana di ostacolare la diffusione di internet veloce nel Paese.

Ferretti ha deliberato ieri di ritirare la proposta di buyback per l’assemblea del 22 aprile 2024 e conseguentemente anche la proposta di annullamento delle azioni proprie eventualmente acquistate in forza della predetta autorizzazione.

Tamburi: la vendita di una quota rilevante di Alpitour resta la prima scelta e il progetto di una Ipo dell’operatore turistico è una possibile alternativa, ha detto al Sole il presidente Giovanni Tamburi.

Azimut: la nuova banca digitale, che nascerà dallo spin off di una parte della rete italiana di consulenti finanziari di Azimut Holding, punta ad avere una banca come un azionista di peso fino al 50% del capitale e sarà quotata a Piazza Affari possibilmente prima delle elezioni negli Stati Uniti a novembre. Lo ha detto il presidente e fondatore, Pietro Giuliani, nel corso della una conferenza stampa di giovedì scorso per presentare il progetto.

Intesa Sanpaolo ha nominato Luca Bocca nuovo chief financial officer, nell’ambito di un nuovo assetto organizzativo che prevede, tra le altre cose, l’accorpamento in un unica struttura delle attività di wealth management, settore strategico del gruppo.

Banca Monte Paschi: la Commissione europea ha preso nota del collocamento da parte del governo di una quota del 12,5% della banca, e continua a “monitorare da vicino” il rispetto degli impegni riguardo la riprivatizzazione della banca. Lo ha detto un portavoce in risposta a una domanda sulle affermazioni del Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, secondo cui con la vendita dell’ultima quota il governo è sostanzialmente in linea con gli impegni assunti con l’Ue.

Unipol: la Consob ha approvato il documento di offerta dell’ora volontaria lanciata da Unipol sulla controllata UnipolSai che partirà l’8 aprile per concludersi, salvo proroghe, il 26 aprile.

Buzzi: vede per il 2024 risultati operativi vicini ai livelli del 2023 ma riconosce l’esistenza di prevalenti rischi al ribasso a causa di uno scenario economico deflativo, specialmente delle economie avanzate, e delle rinnovate tensioni geopolitiche in Ucraina e Medio Oriente. Il gruppo ha inoltre annunciato l’intenzione di introdurre il voto maggiorato, fino a due voti per azione.

Industrie De Nora ha inaugurato la scorsa settimana un nuovo stabilimento produttivo a Okayama, Giappone, per rafforzare ulteriormente il proprio presidio nel paese. Presso il nuovo sito verranno costruite celle ed elettrolizzatori usando gli elettrodi DSA, realizzati nello stabilimento di Fujisawa.

Dovalue: L’ex direttore generale del Tesoro, Alessandro Rivera, sarà indicato per la presidenza nella lista per il rinnovo del consiglio d’amministrazione, secondo quanto riferito da Il Messaggero domenica.

Tod’s. La famiglia Della Valle, azionista di maggioranza, ha escluso l’influencer Chiara Ferragni dalla lista per il rinnovo del cda, presentata giovedì sera e che dovrà essere votata in assemblea il 24 aprile.

Iren ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisto al 50% di una NewCo in cui confluiranno i rami operativi di Egea Spa, Egea Commerciale Srl ed Egea Produzioni e Teleriscaldamento Srl, investendo 85 milioni di euro. L’accordo, comunicato sabato, prevede per Iren sia un’opzione call di quattro anni, esercitabile dal 31 marzo 2025, per l’acquisto del restante 50% della NewCo, sia di sottoscrivere un aumento di capitale riservato da 42,5 milioni di euro, che porterebbe la sua quota al 60%.Lottomatica vuole “uscire dai confini nazionali e creare un operatore multi-country europeo”, ha detto l’amministratore delegato Guglielmo Angelozzi.