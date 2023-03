Bonus trasporti 2023 scatta da aprile: ecco come fare per richiederlo

La ministra del Lavoro, Elvira Calderone ha confermato che il bonus trasporti 2023 sarà operativo da aprile. Ecco come e dove fare richiesta

È finalmente operativo il bonus trasporti 2023. «Ricevuto il visto della Corte dei conti, che auspichiamo giunga in tempi brevi, sarà operativa la piattaforma del Ministero del lavoro e delle politiche sociali attivata per richiedere il bonus trasporto pubblico, che sarà quindi ragionevolmente erogabile già a partire dal mese di aprile e contribuirà a fornire un sostegno concreto ai tanti cittadini che lo attendono» Lo ha detto qualche giorno fa la ministra del lavoro, Marina Calderone nel corso del question Time.

Si tratta di un contributo da 60 euro utilizzabile per acquistare abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ma anche per il trasporto ferroviario nazionale.

Bonus trasporti 2023: come fare domanda?

Per ottenere una richiesta si dovrà presentare un’istanza sul sito www.bonustrasporti.lavoro.gov.it effettuando l’accesso e la registrazione sul Portale dedicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite Spid o carta d’identità elettronica (Cie)”, ha spiegato la ministra Calderone. Dopo aver effettuato l’accesso occorrerà inserire indicare il codice fiscale del beneficiario, ad esempio il genitore può richiedere il bonus per il figlio minorenne, l’importo richiesto e il tipo di abbonamento per il quale si richiede l’agevolazione.

Una volta fatto, il portale emetterà il credito attraverso un codice identificativo univoco. Il bonus sarà spendibile presso un solo gestore dei servizi di trasporto pubblico tra quelli selezionabili all’atto della registrazione sulla piattaforma digitale.

Bonus trasporti 2023: chi può richiederlo?

Il bonus trasporti 2023 può essere richiesto dai cittadini che nel 2022 hanno registrato un reddito complessivo non superiore a 20mila euro (erano 35mila lo scorso anno) e che presenteranno domanda entro il 31 dicembre 2023 attraverso il portale. Il bonus potrà essere richiesto per sé stessi o per un beneficiario minorenne a carico fiscalmente.

Cosa si potrà acquistare con il bonus?

Il contributo fino a 60 euro sarà valido per l’acquisto di un solo abbonamento, annuale, mensile o relativo a più mensilità, per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il bonus dovrà essere utilizzato entro la fine del mese solare in cui è stato emesso ed è cumulabile con altre agevolazioni tariffarie.