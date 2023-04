Bonus trasporti 2023, domande al via da lunedì 17 aprile: requisiti e come fare per richiederlo

Dalle ore 8 di lunedì 17 aprile sarà attiva la piattaforma digitale per richiedere al bonus trasporti 2023: ecco tutto quello che c’è da sapere

Dalle ore 8 di lunedì 17 aprile sarà possibile fare domanda per il bonus trasporti 2023: il beneficio per studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo nel 2022 non superiore a 20 mila euro (contro i 35 mila euro della versione precedente). Dopo l’annuncio del ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone, una nota del ministero del Lavoro informa che la domanda potrà essere inviata tramite il sito dedicato e permetterà di ricevere un contributo fino a 60 euro. Ma chi può richiedere il bonus trasporti 2023? E cosa bisogna fare per ottenerlo? Ecco tutti i dettagli.

Bonus trasporti 2023: chi può fare domanda?

Il bonus viene riconosciuto alle persone che, nell’anno 2022, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20 mila euro. Il bonus si può chiedere per sé stessi ma anche per figli minorenni a carico. Mentre i figli maggiorenni, anche se a carico, devono provvedere autonomamente alla richiesta. Il bonus deve essere utilizzato, acquistando un abbonamento, entro il mese solare di emissione. L’abbonamento può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo.

Bonus trasporti 2023: come fare domanda e quante volte si può fare

Per richiederlo è necessario fare domanda sul piattaforma web del Ministero del Lavoro, accedendo con Spid o Carta d’identità elettronica (Cie) e indicare il codice fiscale del beneficiario. Il bonus, che non può superare i 60 euro, è nominativo e può essere utilizzato per l’acquisto di un solo abbonamento annuale o mensile durante il mese in corso per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o di trasporto ferroviario nazionale. Alcuni servizi di prima classe, come executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino, sono esclusi dall’agevolazione. Il bonus non è cedibile e non incide nel calcolo dell’Isee.

Il bonus potrà essere richiesto una volta al mese, entro il 31 dicembre 2023 e fino a esaurimento delle risorse.

Cosa bisogna indicare nella richiesta

Il richiedente deve fare l’autocertificazione del proprio reddito spuntando l’apposita. Inoltre, deve specificare il gestore del servizio di trasporto presso il quale acquisterà l’abbonamento, annuale o mensile che sia.

Al termine della procedura di richiesta del bonus si ottiene un codice o un Qr code da presentare in biglietteria, oppure online, se la procedura è prevista dal gestore, al momento dell’acquisto.