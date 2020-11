Bond Hera: ordini 4 volte l’offerta e cedola allo 0,25%

Chiuso con successo il collocamento di 500 milioni di titoli decennali – Il prezzo si è attestato a 60 punti base sopra il tasso di Mid Swap

Hera ha collocato giovedì un bond decennale da 500 milioni di euro. L’emissione obbligazionaria, riservata a investitori qualificati, ha registrato ordini pari a quattro volte l’offerta. Il prezzo si è attestato a 60 punti base sopra il tasso di Mid Swap, per una cedola pari allo 0,25%, “che rappresenta il valore più basso per un’obbligazione corporate italiana di pari durata”, precisa il gruppo in una nota.

Il collocamento rientra nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes, che il 24 novembre scorso è stato aggiornato con l’incremento a 3,5 miliardi di euro del plafond massimo in linea capitale di prestiti obbligazionari che possono essere in circolazione. Le obbligazioni saranno quotate sul mercato regolamentato della Borsa dell’Irlanda (Euronext Dublin) con un rendimento pari a 0,348%. La data di regolamento dell’emissione è prevista per il 3 dicembre 2020.

Il rating atteso sui nuovi titoli è in linea con quello del Gruppo Hera: Baa2 con outlook stabile per Moody’s e BBB positivo per Standard & Poor’s.

“La nuova emissione servirà a finanziare gli investimenti del gruppo Hera in progetti nei settori dell’ambiente, dell’acqua e dell’energia, per la realizzazione di interventi innovativi e in linea con l’attenzione alla sostenibilità che da sempre caratterizza le attività della multiutility”, conclude la nota.

Venerdì, a metà mattina, il titolo in Borsa di Hera guadagna il 2%, a 3,15 euro, sovraperformando il Ftse Mib, che negli stessi minuti viaggia in territorio positivo di circa mezzo punto percentuale.