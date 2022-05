Bond FS Italiane: dal Cda via libera al lancio di nuove obbligazioni per un importo massimo di 3 miliardi

I titoli saranno riservati a investitori istituzionali e rientreranno nell’ambito del Programma Emtn – I fondi saranno impiegati da FS Italiane per finanziare gli investimenti

In arrivo nuovi bond da FS Italiane. Il consiglio d’amministrazione del gruppo ha dato il via libera all’emissione di obbligazioni e al “ricorso ad altri strumenti di provvista a medio/lungo termine” per un importo complessivo massimo di 3 miliardi di euro. È quanto si legge in una nota della società diffusa martedì.

I bond di FS rientreranno nell’ambito del Programma Emtn, quotato alla Borsa di Dublino, e saranno riservati a investitori istituzionali.

Bond FS Italiane: il ricavato servirà per l’acquisto di treni regionali e per l’Alta Velocità

Il ricavato delle emissioni sarà usato dal gruppo per finanziare gli investimenti. In particolare, i fondi “saranno destinati all’acquisto di nuovi convogli per il trasporto passeggeri regionale e per quello a media e lunga percorrenza, anche in ambito internazionale, nonché all’infrastruttura ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità”, precisa ancora il gruppo.

“Nell’ambito delle nuove emissioni obbligazionarie Emtn, FS Italiane pianifica anche nuove operazioni green finalizzate a finanziare gli investimenti sopra menzionati”, conclude la nota.