Bnp Paribas, utile da record ma riduce i target

La banca francese, che detiene anche l’italiana Bnl, ha superato le previsioni degli analisti per il 2019, ma il titolo non decolla in Borsa.

Bnp Paribas chiude un esercizio da record, nettamente il migliore dalla crisi finanziaria del 2008. Il gruppo bancario francese, che detiene anche l’italiana Bnl, ha registrato nel 2019 un utile netto di 8,2 miliardi di euro: eppure il risultato di quella che gli stessi suoi manager hanno definito la “Jp Morgan dell’area euro” non convince del tutto gli investitori. Benché infatti l’utile sia salito quasi del 9%, più delle previsioni degli analisti, il titolo alla Borsa di Parigi non decolla, anzi viaggia sulla parità dopo un’apertura in territorio negativo. Anche i ricavi della banca sono saliti, del 4,6% da 42,5 a 44,6 miliardi, trainati soprattutto dalla crescita a doppia cifra (+11%) della banca d’investimento, che da sola ha fatturato 12 miliardi di euro. Bene anche la divisione “International financial services”, che cresce del 6,9% a 17,2 miliardi, confermandosi il core business, mentre secondo quanto comunicato da Bnp ha battuto un po’ la fiacca l’attività retail, penalizzata dai tassi molto bassi e praticamente ferma sui 15,2 miliardi di euro di fatturato, e il cui utile è salito solo del 3,3%. Altra nota negativa, che avrà influito sulla prudenza degli investitori, è che Bnp Paribas ha ridotto il target di redditività per il 2020, avvisando che i ricavi delle reti retail in Europa potrebbero calare moderatamente quest’anno. “L’aggiustamento delle politiche monetarie nell’estate del 2019 ha portato a un contesto dei tassi d’interesse meno favorevole di quanto anticipato a inizio 2019”, ha detto la banca transalpina in un comunicato.