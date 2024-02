Birre artigianali: un birrificio di Formello campione italiano di medaglie d’oro, la Lombardia prima regione per numero di premi

A Ritual Lab di Formello conquista con le sue birre cinque ori e un bronzo, in quattro differenti macrocategorie. La Lombardia conquista 23 premi, seguita dal Piemonte con 20, Veneto con 13, Toscana con 12, Lazio con 11. L’elenco di tutte le birre premiate

E’ un birrificio di Roma, A Ritual Lab di Formello (Roma), il Birrificio dell’Anno 2024. A decretarlo la giuria della XIX edizione del concorso di Unionbirrai che si è svolto alla Fiera di Rimini. Nell’ambito del Beer&Food Attraction, the eating out experience show sono state premiate le migliori birre artigianali dell’anno.

Il birrificio di Formello (Roma) ha conquistato con le sue birre cinque ori e un bronzo, in quattro differenti macrocategorie. Il riconoscimento, infatti, premia il produttore che, oltre ad aver ottenuto con le sue birre il punteggio più alto con i migliori piazzamenti in quattro differenti categorie, ha ricevuto le medaglie in macrocategorie diverse, definite nel regolamento sulla base di alcuni raggruppamenti stilistici.

Tanti, però, i riconoscimenti assegnati per le 45 categorie. La regione con il maggior numero di birre premiate è stata la Lombardia con 23 premi, seguita dal Piemonte con 20, a seguire Veneto con 13, Toscana con 12, Lazio con 11, Marche con 10, Trentino-Alto Adige e Umbria con 9, Emilia Romagna con 8, Abruzzo con 7, Friuli Venezia Giulia con 5, Sicilia, Calabria, Basilicata e Sardegna con 2, Campania con 1.

A definire i premiati sono stati gli 84 giudici internazionali, provenienti dall’estero e da tutta l’Italia, impegnati nelle degustazioni alla cieca, che hanno selezionato le 3 birre vincitrici per tutte le categorie.

Con 2153 birre di 255 differenti birrifici italiani iscritte al concorso, anche quest’anno BdA ha registrato numeri importanti. Nato nel 2005, Birra dell’Anno è il concorso brassicolo più longevo e atteso in Italia, che ha come principale obiettivo la promozione e valorizzazione delle birre artigianali italiane.

Vedi qui tutte le birre premiate: