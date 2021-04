Condividi Twitter

Big Pharma e brevetti, sistemi di protezione da rivedere ma non da abolire

I sistemi di protezione dei brevetti vanno riordinati: bisogna rompere le posizioni di monopolio e le proposte di Biden vanno in quella direzione – Big Pharma è l’industria più odiata, ma è stata capace di trovare il vaccino anti-Covid in meno di un anno e continua risolvere problemi che la ricerca pubblica non saprebbe risolvere: con questa realtà bisogna fare i conti senza pregiudizi ideologici