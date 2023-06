Berlusconi, il saluto di Mattarella, di Papa Francesco, di Meloni, di Draghi, di Schlein

Da Sergio Mattarella a Giorgia Meloni, da Draghi a Schlein fino al Papa, ecco le principali reazioni alla notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi

Un “combattente” che ha “segnato la storia della nostra Repubblica”, che ha ricoperto responsabilità pubbliche con “tempra energica”. Comunque la si pensi su una delle figure più controverse degli ultimi trent’anni della storia del nostro Paese, la morte di Silvio Berlusconi ha sconvolto e coinvolto tutti: alleati e avversari si sono uniti al cordoglio rendendo omaggio al leader di Forza Italia. Da Sergio Mattarella alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, da Mario Draghi a Elly Schlein fino a Papa Francesco ecco le principali reazioni alla notizia della scomparsa di Berlusconi, avvenuta questa mattina all’ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato venerdì scorso per le complicazioni dovute alla leucemia mielomonocitica cronica da cui era affetto da tempo.

Le reazioni alla morte di Berlusconi

Mattarella: “Ha segnato la storia della nostra Repubblica”

Tra le prime reazioni alla morte di Berlusconi c’è stata quella del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Apprendo con profonda tristezza la notizia della morte di Silvio Berlusconi, fondatore e leader di Forza Italia, protagonista di lunghe stagioni della politica italiana e delle istituzioni repubblicane. Berlusconi è stato un grande leader politico che ha segnato la storia della nostra Repubblica, incidendo su paradigmi, usi e linguaggi”, scrive il capo di Stato. La sua leadership, continua, “ha contribuito a plasmare una nuova geografia della politica italiana e di assumere per quattro volte la carica di presidente del Consiglio. In queste vesti ha affrontato eventi di portata globale”, e cita l’attentato alle Torri Gemelle, la lotta al terrorismo internazionale e gli sconvolgimenti finanziari alla fine del primo decennio degli anni Duemila. “Ha progressivamente integrato il movimento politico da lui fondato nella famiglia popolare europea favorendo continuità nell’indirizzo atlantico ed europeista della nostra Repubblica. È stato una persona dotata di grande umanità e un imprenditore di successo, un innovatore nel suo campo. Ha conquistato posizioni di assoluto rilievo nell’industria televisiva e nel settore dei media, ben prima del proprio impegno diretto nelle istituzioni. È stato – ha concluso Mattarella – artefice di importanti successi nel mondo dello sport italiano”.

Papa Francesco sottolinea “la tempra energica”

Anche Papa Francesco ha inviato un telegramma di condoglianze alla famiglia del Cav “per la perdita di un protagonista della vita politica italiana, che ha ricoperto pubbliche responsabilità con tempra energica”. “Sua Santità – sottolinea il telegramma – invoca dal Signore la pace eterna per lui e la consolazione del cuore per quanti ne piangono la dipartita. Mi unisco al cordoglio con un fervido ricordo nella preghiera”.

Per Giorgia Meloni: “Un combattente”

Con un videomessaggio, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato di un “un combattente” e di un uomo “che non aveva mai avuto paura a difendere le sue convinzioni e sono state esattamente quel coraggio e quella determinazione a farne uno degli uomini più influenti della storia d’Italia, a consentirgli di imprimere delle vere e proprie svolte nel mondo della politica, della comunicazione e dell’impresa”. Con Berlusconi, continua la premier, “l’Italia ha imparato che non doveva mai farsi imporre dei limiti” e “che non doveva mai darsi per vinta”. Insieme, conclude, “abbiamo combattuto, vinto, perso molte battaglie” e “anche per lui porteremo a casa gli obiettivi che, insieme, ci eravamo dati. Addio Silvio”.

Mario Draghi lo ricorda come imprenditore

“Esprimo il più sentito cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi, assoluto protagonista della vita pubblica italiana degli ultimi cinquanta anni”, ha detto l’ex presidente del Consiglio Mario Draghi. “Da imprenditore ha rivoluzionato il mondo della comunicazione e dello sport, con spirito d’iniziativa e innovazione straordinari. Da leader ha trasformato la politica ed è stato amato da milioni di italiani per la sua umanità e il suo carisma. Alla famiglia, ai dipendenti del suo gruppo, alla comunità di Forza Italia, le più sentite condoglianze”.

Per Schlein “si chiude un’epoca”

La segretaria dem Elly Schlein sottolinea che “con la scomparsa di Silvio Berlusconi si chiude un’epoca” e ricorda che “tutto ci ha divisi e ci divide dalla sua visione politica, resta però il rispetto che umanamente si deve a quello che è stato un protagonista della storia del nostro Paese. Le più sentite condoglianze da parte del Partito Democratico”.

Berlusconi: funerali di Stato mercoledì 14 giugno in Duomo Milano

I funerali di Stato di Silvio Berlusconi si terranno mercoledì 14 giugno alle ore 15:00 nel Duomo di Milano. Lo conferma la Diocesi meneghina: la richiesta è arrivata da parte di Palazzo Chigi e della famiglia del Cavaliere. La salma è attesa oggi ad Arcore: la camera ardente si terrà anche domani a Mediaset.