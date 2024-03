Bei e Banca Ifis: 300 milioni per gli investimenti innovativi di Pmi e Mid cap

Verranno attivati finanziamenti alle imprese per un totale di 300 milioni di euro finalizzato a sostenere gli investimenti in innovazione a supporto della crescita e dello sviluppo delle Pmi italiane. L’accordo rientra nell’ambito del “Piano Nazionale Transizione 4.0”

La Banca europea per gli investimenti (Bei) e Banca Ifis hanno stretto un accordo per fornire 300 milioni di euro di nuova finanza alle piccole e medie imprese (Pmi) e alle aziende di medie dimensioni, per sostenere gli investimenti innovativi 4.0. La Bei fornirà 150 milioni di euro a Banca Ifis per finanziare principalmente leasing per promuovere iniziative innovative nel contesto del “Piano Nazionale Transizione 4.0”. Banca Ifis garantirà ulteriori 150 milioni di euro, portando il totale a disposizione delle imprese a 300 milioni di euro.

Bei: due contratti a Banca Ifis da 75 milioni ciascuno

La Bei fornirà a Banca Ifis un plafond di 150 milioni di euro per un periodo di 18 mesi, attraverso due contratti da 75 milioni di euro ciascuno. Allo stesso tempo, Banca Ifis metterà a disposizione del mercato italiano una somma equivalente per gli stessi tipi di investimenti. Questa nuova linea di credito, con tassi di interesse più convenienti, sarà accessibile alle Pmi (imprese con un massimo di 249 dipendenti) e alle Mid cap (imprese con un massimo di 2.999 dipendenti) che intendono finanziare investimenti innovativi o l’acquisto di beni innovativi previsti nel “Piano Nazionale Transizione 4.0” del Governo, anche attraverso operazioni di leasing finanziario con una durata minima di 24 mesi.

Quinto accordo tra Banca Ifis e Bei

Questo è il quinto accordo tra Banca Ifis e la Bei e rappresenta la prima operazione mai effettuata dalla Banca dell’Unione europea con una banca italiana per sostenere completamente la transizione innovativa delle piccole e medie imprese. Con questa transazione, BEI e Banca Ifis hanno raggiunto un totale di 700 milioni di euro di investimenti attivati negli ultimi 4 anni.

“Siamo felici di proseguire la nostra collaborazione con la Banca europea per gli investimenti costituendo un nuovo plafond interamente dedicato al sostegno della transizione innovativa delle piccole e medie imprese italiane. Il fatto che una istituzione prestigiosa e autorevole come BEI ci abbia scelto come partner per dar vita al primo progetto di questo tipo rappresenta un importante riconoscimento alla nostra capacità di intercettare e soddisfare le esigenze delle aziende che hanno necessità di accelerare il percorso di innovazione per rimanere competitive sui mercati internazionali”, ha dichiarato Ernesto Fürstenberg Fassio, Presidente di Banca Ifis.

“Le piccole e medie imprese giocano un ruolo fondamentale nell’economia. Oltre a creare posti di lavoro, sono le imprese che tendono a investire maggiormente in ricerca e sviluppo e a adottare tecnologie emergenti,” ha commentato Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della Banca europea per gli investimenti. “Grazie alla consolidata esperienza con Banca Ifis, rafforzata ulteriormente con questa operazione, puntiamo a facilitare l’accesso al credito per le PMI con l’obiettivo di promuovere innovazione e stimolare la competitività del Paese.”