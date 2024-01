Barometro delle guerre: Israele programma una lunga guerra a Gaza. Putin fa lo sbruffone contro l’Ucraina

Lunga guerra a Gaza e forcing militare della Russia in Ucraina. Putin dice di volere la pace ma solo alle sue condizioni e cioè man tenendo i territori ucraina illegittimamente occupati

Israele sta spostando le sue truppe nella Striscia di Gaza per una nuova fase del conflitto che avrà il suo baricentro al Sud. “Gli obiettivi comportano combattimenti prolungati” ha dichiarato il portavoce israeliano Hagari, che ha aggiunto che “unità di riservisti torneranno a casa questa settimana” ma “la guerra continua e avremo ancora bisogno di loro nel 2024”. Lunga guerra, dunque a Gaza,

Sull’altro fronte, quello che vede in guerra Ucraina e Russia, una sortita di Putin segnala che il dittatore russo è convinto di vincere. “L’Ucraina – ha detto con iattanza – sta finendo le sue attrezzature militari e noi ne aumenteremo la produzione. La situazione sul campo di battaglia sta cambiando: gli attacchi si stanno intensificando e il nemico viene spazzato via”. Putin ha anche aggiunto che Mosca non vuole combattere per sempre e “anche noi vogliamo che la guerra finisca al più presto ma solo alle nostre condizioni”, cioè mantenendo tutti i territori illegittimamente occupati in Ucraina.