Banda larga, Poste Italiane lancia PosteCasa Ultraveloce

Al via l’offerta fibra PosteCasa Ultraveloce per la connessione internet della società guidata da Matteo Del Fante – Al fine di accelerare la trasformazione digitale e ridurre il digital divide nel nostro Paese

Poste Italiane fa il suo ingresso nel mercato della banda larga con PosteCasa Ultraveloce. La nuova soluzione non solo permette di raggiungere una velocità di connessione di 1 Gigabit al secondo, ma include anche una seconda connessione senza limiti su rete 4G. Con l’obiettivo di accelerare la trasformazione digitale nel Paese, resa ancora più necessaria dalla pandemia da Covid-19.

L’ingresso di Poste Italiane nel mercato della fibra ottica fa parte del Piano industriale “2024 Sustain & Innovate” presentato dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante per rispondere alla crescente domanda di servizi di connessione internet veloci ed affidabili, a conferma del ruolo centrale assunto da Poste Italiane per la modernizzazione e digitalizzazione del nostro Paese.

In particolare, l’offerta messa a punto da Postepay – la società di pagamenti digitali e telefonia del Gruppo Poste Italiane – è disponibile da martedì 25 maggio 2021 in tutti gli uffici postali fino al 31 agosto 2021 ad un prezzo promozionale di 26,90 euro al mese anziché 30,90.

PosteCasa Ultraveloce – come si legge in una nota – prevede due possibilità di connessione: la prima mediante Fibra per navigare da casa senza limiti fino a 1Gbps, previa verifica di copertura geografica, e una seconda da rete 4G per navigare subito senza limiti e accedere ovunque al collegamento WiFi grazie alla connessione 4G della SIM PosteMobile e a una chiavetta USB autoinstallante collegata al modem. Inoltre, il pacchetto prevede anche la fornitura di un Modem WiFi e di una chiavetta USB in comodato d’uso gratuito.

Invece l’attivazione, la consegna e installazione a cura di un tecnico specializzato è previsto un contributo di 49€ invece di 99€, in promozione fino al 31 agosto 2021. Per aderire al servizio di connessione internet via fibra ottica di PosteCasa Ultraveloce basta recarsi nel più vicino Ufficio Postale o richiedere l’attivazione direttamente sul sito poste.it.