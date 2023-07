Banco Bpm e Sace: 12 milioni a Tper per l’acquisto di treni elettrici in Emilia Romagna

Il finanziamento al gruppo che si occupa di mobilità è destinato all’acquisto di due treni a trazione elettrica, per migliorare la sostenibilità del trasporto pubblico locale dell’Emilia Romagna. Prosegue l’impegno di Tper nel crescere come gruppo industriale della mobilità sostenibile

Tper SpA (Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna), gruppo della mobilità dell’Emilia-Romagna che gestisce il trasporto pubblico locale su gomma nelle province di Bologna, Ferrara e in minor parte nelle province di Modena e Ravenna, ha ricevuto un finanziamento di 12 milioni di euro erogato da Banco Bpm e assistito dalla Garanzia Green di Sace all’80%.

Acquisto di due treni a trazione elettrica

L’operazione riguarda l’acquisto di due treni a trazione elettrica che sostituiranno i mezzi a gasolio attualmente utilizzati da Trenitalia-Tper sulla rete ferroviaria regionale. In questa operazione, Sace contribuirà fornendo la Garanzia Green, consentendo così un ulteriore rafforzamento della sostenibilità ambientale delle attività dell’azienda.

Tper punta a crescere come gruppo industriale della mobilità sostenibile come dichiarato anche alla presentazione del bilancio 2022 dove ha posto particolare attenzione agli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg) e alle tematiche ESG (Ambientali, Sociali, di Governance). Durante i primi sei mesi del 2023, Tper ha perfezionato un’operazione di finanziamento articolata su tre linee separate, per un totale di 93 milioni di euro, destinati agli investimenti in progetti innovativi. Questi finanziamenti saranno utilizzati anche in collaborazione con i fondi disponibili per la mobilità sostenibile e le risorse del Pnrr, in collaborazione con le istituzioni.

Banco Bpm e Sace a sostegno alla mobilità sostenibile

Sace, nel contesto della transizione ecologica italiana, svolge un ruolo di primo piano. Il Gruppo è in grado di fornire garanzie green per progetti domestici volti a facilitare la transizione verso un’economia a minor impatto ambientale. Questo include l’integrazione di tecnologie a basse emissioni nei processi produttivi per la creazione di beni e servizi sostenibili, nonché l’impulso a iniziative che promuovono una mobilità più pulita e sostenibile.

Questa operazione fa parte di una convenzione green tra SACE e Banco BPM, in cui il Gruppo, controllato da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, fornisce una garanzia per finanziamenti destinati a grandi progetti di riconversione industriale e a piccole e medie imprese (PMI) che desiderano ridurre il proprio impatto ambientale e avviare una trasformazione sostenibile.

Il finanziamento rientra negli obiettivi strategici di Banco BPM per sostenere le imprese che si impegnano a migliorare il loro profilo di sostenibilità secondo i criteri ESG (Ambientale, Sociale e di Governance). A fianco di TPER, Banco BPM vuole supportare la mobilità sostenibile che permette di guardare al futuro, raccogliere la sfida della transizione energetica e investire nello sviluppo di nuovi mezzi sempre più ecosostenibili.

Tper punto di riferimento per l’Emilia-Romagna

Tper è uno dei principali operatori di trasporto passeggeri in Italia e rappresenta la più grande azienda dell’Emilia-Romagna nel settore del trasporto pubblico di persone. La società offre una vasta gamma di servizi di trasporto, compresi quelli automobilistici, filoviari e ferroviari. Gestisce il TPL (trasporto pubblico locale) su gomma nelle province di Bologna e Ferrara e opera nel settore ferroviario regionale in partnership con Trenitalia, gestendo il trasporto passeggeri su ferrovie regionali.

Oltre ai servizi di trasporto, l’azienda è coinvolta in altre attività. Gestisce un importante scalo merci nell’Emilia-Romagna, si occupa della manutenzione ferroviaria e gestisce un servizio di car sharing completamente elettrico chiamato “Corrente”. Il servizio Corrente, strettamente integrato con il trasporto pubblico locale, offre auto e scooter elettrici e conta circa 80.000 utenti iscritti.