Banca Mps: finanziamento da 15 milioni a Siena Ambiente con Sace

Il finanziamento supporterà la ristrutturazione del polo impiantistico delle Cortine per incrementare il riciclo e favorire l’economia circolare

Banca Monte dei Paschi di Siena ha finalizzato un’operazione di finanziamento Esg da 15 milioni di euro con Siena Ambiente Spa, società che opera nel ciclo integrato dei rifiuti gestendo gli impianti di selezione, valorizzazione, compostaggio e recupero di energia da rifiuti. L‘operazione, con ammortamento in 12 anni, è assistita dalla garanzia green di Sace nell’ambito della Convenzione “Green New Deal”, per il sostegno alla transizione sostenibile e agli investimenti green delle aziende.

Il finanziamento supporterà la società senese nella ristrutturazione del polo impiantistico delle Cortine (località Asciano) con lo scopo di ottenere importanti benefici ambientali e produttivi in termini di recupero di materia e energia. In particolare, gli interventi di revamping proposti prevedono l’adozione delle migliori tecnologie oggi disponibili grazie alle quali saranno incrementate le quantità di materiali avviati a riciclo nel rispetto delle direttive dell’Unione europea in tema di economia circolare.

Tra le modifiche più importanti è prevista la realizzazione di una nuova sezione di digestione anaerobica e la produzione, da fonti rinnovabili, di biometano da immettere in rete. Questa nuova sezione, allestita in ambiente chiuso, ha “un’alta valenza ambientale poiché grazie ad essa è possibile ottenere un maggior recupero di materia e un miglioramento sull’efficacia del controllo del processo e delle sue emissioni climalteranti e odorigene”, si legge in una nota della Banca.

A supporto dell’istituto finanziario interverranno nell’operazione anche le partecipate Mps Capital Services e Monte Paschi Fiduciaria per la copertura di tutte le esigenze dell’impresa legate alla specificità di questa operazione.