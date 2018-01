Banca IMI, nuovi bond in dollari Usa e rubli

Da oggi sono quotate direttamente sul mercato MOT (Borsa Italiana) e EuroTLX tre nuove Obbligazioni Collezione emesse da Banca IMI, la Banca di investimento del gruppo Intesa Sanpaolo.

Da oggi 23 gennaio sono quotate sul mercato Mot (di Borsa Italiana) e sull’EuroTLX tre nuove Obbligazioni Collezione emesse da Banca Imi, la banca di investimento del gruppo Intesa Sanpaolo: si tratta di un’obbligazione a tasso fisso in dollari statunitensi, un’obbligazione tasso misto sempre in dollari statunitensi e un’obbligazione tasso fisso in rubli russi.

Grazie a questa emissione Banca Imi espande l’offerta di obbligazioni Collezione quotate e negoziabili sui mercati regolamentati, che salgono a quota 52

L’Obbligazione Tasso Fisso USA opera VIII ha una durata di 5 anni e paga cedole annue lorde fisse pari al 3,00%; Il taglio minimo dell’obbligazione è pari a 2.000 dollari.

L’Obbligazione Tasso Misto USA serie IX ha una durata di 10 anni e corrisponde per i primi 5 anni delle cedole annue lorde fisse pari al 4,5%. Dal sesto anno corrisponde all’investitore una cedola variabile pari al Tasso Libor USD a 3 mesi (con cedola minima dell’1,50% e una cedola massima del 4%); Il taglio minimo dell’obbligazione è pari a 2.000 dollari.

L’Obbligazione Tasso Fisso Rublo Russo opera V ha una durata di 2 anni e paga cedole annue lorde fisse pari al 6,25%; Il taglio minimo dell’obbligazione è pari a 100.000 Rubli.

Le Obbligazioni Collezione Banca Imi sono di tipo Senior e possono essere acquistate e rivendute su Borsa Italiana ed EuroTLX attraverso la propria banca di riferimento o tramite internet o phone banking.