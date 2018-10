Avvocati, Ughi e Nunziante rilancia lo studio di Milano

Andrea Ughi, figlio del cofondatore Giovanni Ughi guiderà gli uffici di Milano dopo lo spin off di alcuni avvocati dalla sede milanese e la loro integrazione nello studio Nunziante Magrone – In programma nuovi progetti di crescita per via interna e per aggregazioni

Con la nomina del partner Andrea Ughi a responsabile degli uffici di Milano e la spinta ad una fase di rinnovamento e crescita sia per linee interne che per aggregazioni già “in corso di definizione”, lo studio Ughi e Nunziante rilancia dopo lo spin off dell’equity partner Fiorella Alvino e di alcuni avvocati dalla sede storica di Via Zenale a Milano.

L’annuncio è arrivato in risposta al comunicato con cui lo studio Nunziante Magrone annunciava, venerdì 28 settembre, che era stato raggiunto un accordo con il quale “la storica sede di Milano‎ di via Zenale dello studio legale Ughi e Nunziante, con tutti i suoi professionisti ed il co-fondatore della firm l’avv. Gianni Nunziante, si separa dalla sede di Roma e si integra con Nunziante Magrone”. La comunicazione proseguiva aggiungendo che “l’iniziativa coinvolge complessivamente 80 risorse professionali, delle quali 50 a Milano ed aspira a riunire nel breve periodo, sotto una comune denominazione, più di 100 professionisti”.

In verità, lo studio Ughi e Nunziante fondato alla fine degli anni ’60 e rimasto, con Chiomenti, tra i pochi studi di avvocati d’affari – con questa anzianità – ancora italiani dopo l’avanzata e le acquisizioni dei grandi studi stranieri degli ultimi anni, ha fatto sapere che non vi è stata alcuna integrazione tra i due studi e che “prosegue in continuità e in totale indipendenza, la propria attività attraverso i suoi uffici di Milano, in via Borgonuovo e in via Zenale, e il suo ufficio di Roma, in via XX Settembre”. Inoltre “diversi avvocati indicati quali partecipanti allo spin off continueranno a fare parte di Ughi e Nunziante”.

La coda del botta e risposta a distanza che ha interessato i due studi si vedrà nei prossimi giorni quando sarà comunicato l’elenco degli avvocati in uscita.