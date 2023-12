Auto, la componentistica è la roccia dell’export italiano: surplus da 20 anni

L’export italiano torna a crescere e fondamentale è il ruolo che gioca la componentistica per auto

Dopo la battuta d’arresto di settembre, ad ottobre l’export torna crescere su base mensile del +3,8%, in misura più intensa nell’area extra-Ue (+6,5%) rispetto all’area Ue (+1,4%), trainato dalle maggiori vendite di beni di consumo non durevoli e beni strumentali.

Nei primi dieci mesi del 2023, l’export registra una crescita tendenziale dell’1,2%, cui contribuiscono in particolare le maggiori vendite di macchinari e apparecchi n.c.a. (+10,6%), autoveicoli (+24,7%), prodotti alimentari, bevande e tabacco (+6,8%), mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (+9,4%) e articoli farmaceutici, chimico-medicali e botanici (+5,1%).

La stima del saldo commerciale a ottobre 2023 è pari a +4.699 milioni di euro (era -2.192 mln a ottobre 2022). Su base annua, i paesi che forniscono i maggiori contributi alla crescita dell’export nazionale sono: paesi OPEC (+42,0%), Usa (+10,2%), Regno Unito (+10,9%) e Giappone (+25,3%). Per contro, si riducono le esportazioni verso Germania (-5,6%), Austria (-16,4%) e Belgio (-6,6%).

L’export cresce su base annua del 3% in termini monetari (era -6,4% a settembre) mentre registra una lieve riduzione in volume (-0,4%). La crescita dell’export in valore è sintesi di un aumento del 9,4% per i mercati extra-Ue e di una contrazione del 2,6% per l’area Ue, per oltre la metà dovuta alle minori vendite verso Germania, Austria e Belgio.

Tra i settori che contribuiscono maggiormente all’aumento tendenziale dell’export si segnalano: macchinari e apparecchi non classificati altrove (n.c.a.) (+11,9%), autoveicoli (+34,5%), mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi (+26,8%) e prodotti alimentari, bevande e tabacco (+9,1%). Flettono su base annua le esportazioni di metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (-9,1%), sostanze e prodotti chimici (-7,7%), computer, apparecchi elettronici e ottici (-6,7%) e carta e prodotti di carta, prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati (-13,6%).

L’Italia e il successo della componentistica automotive

In questo scenario, continua a riscuotere grande successo nel mondo la componentistica automotive Made in Italy, che vanta un saldo commerciale positivo da oltre 20 anni e il cui export è cresciuto di quasi il 12% nel primo semestre del 2023.

Incremento a doppia cifra per l’export della filiera dei componenti per autoveicoli che, nel primo semestre 2023, con un valore di 13,3 miliardi di euro, cresce dell’11,9% rispetto allo stesso periodo del 2022, un valore ben al di sopra della media totale delle esportazioni nazionali (+4,1%). Allo stesso tempo, si registra anche un incremento delle importazioni della componentistica (+12,5%) per un valore di 10,4 mld. Mentre la bilancia commerciale dell’intero settore automotive italiano ha un saldo negativo, guardando alla sola componentistica il saldo è positivo da oltre 20 anni (6,3 mld la media annua dal 2008 al 2022).

Le esportazioni del settore componenti rappresentano circa il 4,2% del totale nazionale, mentre le importazioni valgono il 3,4%. Sia per l’export che per l’import risultano in rialzo quasi tutti i componenti – nello specifico gomma, suono, motori e parti meccaniche – mentre per quanto riguarda i componenti infotainment, diminuiscono le importazioni ed incrementano le esportazioni.

Dove va la componentistica italiana

Nel periodo gennaio-giugno 2023, il valore dell’export è risultato in aumento verso tutti i maggiori Paesi dell’area UE+EFTA+UK, ad eccezione di Svizzera (-13%) e Finlandia (-14%). L’export della componentistica verso i Paesi UE27+UK vale invece 9,81 miliardi di euro (+17%) e pesa per il 73,8% di tutto l’export componenti, con un avanzo commerciale di 2,33 mld. La classifica per paesi di destinazione vede al primo posto la Germania, con 2,51 miliardi (+10,9%) e una quota del 21% sul totale. Seguono Francia (11,6% di quota), Spagna (8,2%), Polonia (6,6%), Usa (5,8%) e Uk (5,4%).

L’export italiano dell’auto

Per quanto riguarda invece l’export italiano di autoveicoli, nel primo semestre 2023, ha raggiunto il valore di 14,7 miliardi, in aumento del 26% rispetto al primo semestre 2022, mentre le importazioni hanno toccato i 20,4 miliardi (+43%). Questo genera un saldo negativo della bilancia commerciale che ammonta a circa 5,7 miliardi. Il forte disavanzo commerciale è come sempre determinato dall’elevata quota di penetrazione dei costruttori esteri nel mercato italiano, a differenza dei mercati di Francia e Germania, dove la presenza dei costruttori esteri è molto inferiore.