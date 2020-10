Auto elettrica, Enel X lancia la colonnina di ricarica privata

Si chiama JuiceBox, è realizzata interamente in plastica riciclata ed è gestibile da remoto tramite app.

Una colonnina di ricarica privata, da tenere nel proprio garage o in cortile (ma eventualmente anche nel box auto dell’ufficio, per chi ancora ci va…), per ricaricare l’auto elettrica. Si chiama JuiceBox e l’ha appena lanciata Enel X sul mercato italiano. E anche l’infrastruttura, gestibile pure da remoto con l’app JuicePass, è totalmente italiana, progettata e sviluppata in Italia e realizzata in plastica riciclata, nel pieno rispetto dell’ambiente e dei principi di economia circolare.

Sono due le tipologie di stazioni di ricarica disponibili: JuiceBox Pro e JuiceBox Pro Cellular, entrambe dotate di connettività Wi-fi e Bluetooth, mentre la versione Pro Cellular aggiunge la connettività cellulare LTE per garantire la connessione in qualsiasi luogo. Sono disponibili entrambi nella versione con cavo e senza cavo con una potenza fino a 22kW. JuiceBox Pro e JuiceBox Pro Cellular offrono un’esperienza unica di ricarica, perfetta sia per ambienti commerciali che residenziali.

La gamma JuiceBox, grazie alla funzionalità di smart charging, è in grado di adattare il suo livello di potenza in base alla disponibilità residua del contatore per rispondere al meglio alle necessità dei clienti, ed è dotata di tutte le caratteristiche di sicurezza e connettività che rendono il momento di ricarica semplice e sicuro. Con la modalità Connect&Charge è sufficiente inserire il cavo al connettore del veicolo per iniziare la ricarica, in alternativa è possibile richiedere l’autenticazione tramite App o card RFID.

“Il lancio sul mercato italiano della nuova JuiceBox – commenta Augusto Raggi, responsabile di Enel X Italia – dimostra il nostro impegno per lo sviluppo di soluzioni all’avanguardia per la ricarica di veicoli elettrici anche in ambito privato. Grazie alle funzionalità avanzate delle nuove infrastrutture domestiche è possibile caricare le auto in garage o sul posto di lavoro facilmente, in totale autonomia e sicurezza, anche da remoto attraverso l’app JuicePass e scegliere tra le offerte disponibili quella che più si adatta alle proprie esigenze. Il nostro obiettivo è quello di dare una spinta decisiva alla diffusione della mobilità sostenibile in tutto il Paese sia in ambito privato che pubblico e siamo convinti che la nuova JuiceBox rappresenti un altro importante contributo”.