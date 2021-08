Auto d’Epoca: Talbot-Lago T150-C SS Cabriolet Figoni Falaschi (la sua storia)

Questa straordinaria auto, la 1938 Talbot-Lago T150-C SS Teardrop Cabriolet by Figoni et Falaschi, é passata alla storia non solo per il suo elegante design ma anche per l’aggiudicazione del 21 novembre del 2013 da RM Sotheby’s New York che fu di 7.150.000 di dollari americani

Il mercato delle auto d’epoca sta registrando un momento di grande interesse al punto che sembra assomigliare più ad un investimento di moda con rendite interessanti se si considera nel lungo termine (dopo 3 – 5 anni) e non nel breve. Si consideri solo che il trend registra un +111% (2011 – 2016) ed è in continua crescita oltre il 20% annuo. Il collezionismo è passato da acquirenti di una certa età a quelli con un’età compresa tra i 45 e i 55, proprio dal fatto che trattasi di moda ma anche di un diverso modo di investire, visto che nell’ottica di 10 anni può essere considerato un ottimo bene rifugio.

Le auto preferite dai collezionisti di tutto il mondo – ma anche più costose – sono Porsche e Ferrari e in special modo le Spider con capotte reclinabili. Ma non mancano le auto più storiche come la Talbot-Lago T150-C SS Teardrop Cabriolet by Figoni et Falaschi, la cui storia, pur nota al collezionismo di auto d’epoca, diventa interessante riscoprirla e ricordare quell’evento (Asta RM Sotheby’s 2013) in cui venne aggiudicata per oltre 7 milioni di dollari. E a 8 anni dalla vendita quale sarà oggi il suo valore?

La sua storia.

Non c’è dubbio che l’esuberante carrozzeria francese della fine degli anni ’30 abbia provocato un cambiamento monumentale nel design automobilistico. Sono finite le forme in gran parte funzionali degli anni ’20 e dei primi anni ’30, poiché sono state sostituite da curve fantasiose e linee sensuali che hanno inaugurato l’era dell’automobile come arte. Sebbene altri fossero esperti nello stile dell’epoca in un modo o nell’altro, fu l’azienda parigina di Figoni et Falaschi ad essere ampiamente considerata come l’innovatore del nuovo look.

I primi lavori di Figoni furono piuttosto conservatori, poiché probabilmente riflettevano i desideri della sua ricca clientela. Tuttavia, i suoi primi progetti mostravano un sofisticato senso della linea e delle proporzioni. Lungi dall’essere stravaganti, queste prime auto erano come un abito ben fatto su misura: artigianato impeccabile combinato con un tocco appena sufficiente per distinguersi dall’ordinario.

All’inizio del decennio, Figoni aveva iniziato a guadagnare commissioni per auto da corsa e questi improbabili ordini iniziarono a spostare l’immagine e la reputazione del carrozziere in una direzione più sportiva. Alfa Romeo, Lancia, Bugatti e altri marchi sportivi iniziarono ad apparire più prominenti nel suo negozio. Questi anni vedono anche la nascita dei progetti di ispirazione aeronautica di Figoni. La bottega del carrozziere si trovava nei pressi di un aeroporto, ed era testimone quotidiano dell’efficienza aerodinamica. Le forme curve dell’aereo sarebbero diventate una delle principali fonti di ispirazione nelle creazioni di Figoni.

Nel 1935 si verificarono diversi eventi cruciali per Figoni e il design automobilistico francese. Nel maggio di quell’anno Giuseppe Figoni assunse un socio. Ovidio Falaschi, un uomo d’affari italiano di successo, doveva fornire capitale circolante e competenza aziendale. A detta di tutti, la partnership è stata un successo, con entrambi gli uomini che hanno apportato contributi sostanziali.





Il secondo evento fu lo sviluppo della Delahaye 135 nel 1935 e nel 1936. La 135 introdusse un radiatore più basso e sospensioni indipendenti, che non solo migliorarono notevolmente la maneggevolezza della vettura, ma abbassarono anche il telaio. Queste innovazioni hanno creato la tela su cui Figoni ha progettato l’auto del Salone dell’Auto di Parigi del 1936.

Fu durante la seconda metà degli anni ’30 che Figoni rivolse la sua attenzione a Talbot-Lago, la cui missione era quella di costruire le migliori auto francesi dell’epoca. Pochi non saranno d’accordo sul fatto che la collaborazione del carrozziere con quel produttore abbia raggiunto questo ambizioso obiettivo. L’affidabile, nuovo motore da 140 cavalli di Talbot-Lago fornirebbe la base per un nuovo potente telaio, e la gloria del record di corsa di Talbot-Lago (i concorrenti dell’azienda si sono piazzati 1°, 2°, 3° e 5° al Gran Premio di Francia del 1937) fornire l’immagine perfetta per attirare nuovi clienti ricchi e potenti nel suo portafoglio ordini.

Il più grande successo di Talbot è stato il telaio T150-C. La “C” stava per competizione, che era un riferimento al successo nelle corse dell’auto. Sono state offerte due versioni del telaio derivato dalla corsa. Il primo di questi è designato “SS” e denotato da un 901 che comprende le prime tre cifre del numero di telaio. Si riferisce a un telaio a passo corto di 2,65 metri, progettato per eleganti carrozzerie a due o tre posti. Essendo il telaio più corto e leggero, era generalmente quello utilizzato come base per gli sforzi dell’azienda nelle corse.

Quando si considerano i capolavori automobilistici Talbot-Lago che sono stati realizzati da Figoni & Falaschi, non c’è parola più appropriata, o usata più frequentemente, del termine “fluido”. I design erano definiti dal loro aspetto elegante e sembravano quasi essere liquidi catturati in un momento di solidità. Quando la stampa automobilistica iniziò a usare il termine goutte d’eau, o “lacrima”, per descrivere queste automobili, la parola e il suo significato furono immediatamente adottati come simbolo dell’era della razionalizzazione automobilistica. Gli esempi più noti di questo genere erano una piccola serie di circa 16 coupé, dopo di che Figoni ha risposto felicemente alla richiesta di carrozzeria, che avrebbe permesso ai suoi occupanti di godersi il caldo tour all’aria aperta.

I cabriolet risultanti erano, e sono, semplicemente sbalorditivi. Uno degli aspetti più sorprendenti dell’evoluzione del design da chiuso ad aperto è la graziosa linea di cintura cromata che risale dalla linea del cofano prima di dividersi in due, con una coda che continua la linea ampia e la seconda che si inarca nella portiera. Questo è un classico dettaglio Figoni, ed è l’abbellimento perfetto.

Già nel 1938 Figoni & Falaschi incendiavano Parigi con automobili belle e sontuose. Secondo gli archivi Figoni, fu in quell’anno che la fabbrica produsse le tre cabriolet che sarebbero diventate l’epitome dello stile a goccia. I telai 90111, 90019 e 90115 sono stati tutti creati per Talbot-Lago T150-C; sebbene, il primo e l’ultimo fossero costruiti su un telaio SS più corto. Di questi due, l’esempio qui proposto è l’unico a conservare la carrozzeria originale.

A Talbot-Lago, Figoni ha scoperto un telaio ideale per il suo caratteristico e carismatico stile a goccia. Molte autorità automobilistiche moderne considerano ancora i modelli T-150-C di Figoni come alcuni dei cabriolet più belli mai costruiti. Queste tre automobili erano le uniche Cabriolet Talbot-Lago Teardrop mai create da Joseph Figoni.

La prima delle tre cabriolet era questa vettura, telaio 90111 e numero d’ordine di fabbrica Figoni 661; era un prototipo costruito per essere esposto a un concorso parigino, con l’intento di creare interesse per lo stile innovativo di Figoni. Il suo telaio Talbot-Lago T150-C SS era sormontato da un corpo di luccicanti avorio e parafanghi rossi, e l’auto ha facilmente catturato l’attenzione di tutti i partecipanti al concorso.

Il telaio 90111 è stato registrato per la prima volta nel 1938 da Michael Dassonville, di Lille, un giovane commerciante di lana con un’azienda familiare di successo e risorse sufficienti per diventare un serio collezionista di auto. Nel 1941, Dassonville si era trasferito a Parigi, portando con sé 90111 e registrandolo nuovamente con un numero di Parigi. Sebbene i tedeschi avessero occupato la Francia, Dassonville mantenne i suoi interessi commerciali. Secondo quanto riferito, Dassonville era un doppiogiochista fuggito in Brasile nel 1944 o 1945, lasciandosi alle spalle 90111.

Probabilmente confiscato dal governo francese dopo la brusca partenza del suo ex proprietario, il telaio 90111 fu venduto a Lino Fayen, a Parigi, nel 1952, e fu guidato con gli stessi numeri di registrazione del 90115, anch’esso di proprietà di Fayen all’epoca. Secondo quanto riferito, Fayen ha trovato più conveniente scambiare targa e targa del telaio ogni volta che ha scelto di guidare una Talbot-Lago, piuttosto che sopportare un sistema fiscale francese che penalizzava i proprietari di auto con motori di grande capacità. Fayen in seguito vendette il 90111 a George Leroy, di Montvilliers, che continuò ad usarlo con il numero di licenza del 90115, 796 CA76.

A metà degli anni ’50, l’americano Vojta F. Mashek, di Chicago, acquistò 90111, insieme a molti altri Talbot-Lago. Questa vettura è diventata un importante fulcro della sua collezione di 50 auto. Nel 1962, ha corso al De Wilmot Hills Race Course nella zona rurale di Chicago. Questo evento è stato organizzato dal Vintage Sports Car Club of America e Mr. Mashek ha vinto la gara di cinque giri.

Sebbene il signor Mashek sia morto nel 1973, è stato solo nel 2006 che l’auto è stata messa in vendita dalla sua famiglia. È stato poi acquistata nel 2008 da un nuovo collezionista che l’ha aggiunta alla sua collezione nel sud-est degli Stati Uniti. Dopo un’attenta ricerca, il proprietario ha commissionato un restauro completo. Il restauro di un’automobile di questo calibro e importanza storica è quasi una sacra fiducia. È importante non solo riportare l’auto alle nuove condizioni meccaniche e operative, ma anche garantire che la bellezza visiva del design originale sia accuratamente ripristinata.

Pertanto, il restauro è iniziato con un inventario completo e lo smantellamento dell’auto. In particolare, è stato osservato che ogni componente critico era stato originariamente stampigliato con il numero di riferimento Figoni 661, a conferma che si trattava sicuramente di telaio 90111. Sebbene l’auto si fosse dimostrata nel complesso notevolmente completa, si è deciso che, data la rarità e l’importanza dell’auto, sarebbe stata riportata alle sue stesse fondamenta e completamente ricostruita.

Di conseguenza, sebbene la maggior parte della struttura in legno originale sopravviva, ogni giunto è stato accuratamente smontato, pulito e rimontato; solo alcuni pezzi nelle parti inferiori delle porte e dei davanzali hanno richiesto la sostituzione con nuovi pezzi di frassino stagionato. Anche la lamiera è rimasta in gran parte intatta, fatta eccezione per la correzione di alcune vecchie riparazioni che erano state fatte male. Ovunque fosse necessaria la lavorazione del metallo, sono stati utilizzati materiali e lavorazioni identiche per garantire il fedele restauro della carrozzeria che Figoni ha costruito tanti anni fa.

Le finiture interne e la tappezzeria sono identiche per forma e modello agli originali, la lavorazione del legno è stata accuratamente riparata e rifinita correttamente, e la moquette, la capote e la tappezzeria sono stati meticolosamente tagliati e montati per corrispondere ai modelli originali. Ogni strumento è stato restaurato ed è stato fabbricato un nuovo cablaggio per l’auto completa. Ogni luce, cornice e obiettivo è stato accuratamente ricostruito e reinstallato.

Centinaia di ore sono state dedicate ad un’attenta preparazione per la pittura. La finitura, che è una tonalità corretta di bianco crema, è stata levigata a colori e lucidata per fornire una lucentezza e una qualità di finitura superiori. Il telaio 90111 ha debuttato al Concours d’Elegance di Pebble Beach 2012, vincendo il Primo di Classe; questo è un prestigioso riconoscimento in quella che è tradizionalmente una delle classi più competitive.