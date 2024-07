Audi Q6 e-tron: eleganza elettrica al potere. Ecco caratteristiche e prezzo

Ecco la nuova Audi Q6 e-tron, il Suv elettrico che coniuga design elegante, prestazioni elevate e tecnologia all’avanguardia. Basata sulla piattaforma Premium platform electric (Ppe), la Q6 e-tron offre un’autonomia fino a 641 km, ricarica rapida fino a 270 kW e un’architettura digitale con 5 computer ad alte prestazioni. Lancio previsto per il terzo trimestre del 2024

È arrivata la nuova elettrica di casa Audi, la Q6 e-tron. La nuova Audi Q6 e-tron rappresenta il debutto della casa automobilistica tedesca sulla piattaforma Premium platform electric (Ppe), sviluppata in collaborazione con Porsche. Questa piattaforma segna un passo significativo verso il futuro della mobilità elettrica per Audi, anticipando non solo il lancio di nuovi modelli ma anche l’innovazione tecnologica che caratterizzerà i prossimi anni del marchio. Un nuovo inizio che vede anche il ritorno del celebre motto della casa “Vorsprung durch Technik“.

Con un design elegante e sportivo, la Q6 e-tron si posiziona nel segmento dei Suv premium di medie dimensioni, promettendo prestazioni elevate e una tecnologia all’avanguardia. La nuova struttura gestionale basata su cinque cuori pulsanti, rappresentati da computer ad alte prestazioni, controlla tutte le funzioni del veicolo, dall’infotainment agli Adas, gestendo anche aspetti cruciali come batteria, motore e guida. La commercializzazione della Q6 e-tron è prevista per il terzo trimestre del 2024.

Audi Q6 e-tron: Design e esterni

Il design della Audi Q6 e-tron incarna l’estetica distintiva del marchio, con linee fluide e proporzioni armoniose che riflettono sia la sua natura sportiva che la sua funzionalità Suv. La filosofia di design “dall’interno verso l’esterno” si manifesta in un’architettura che privilegia lo spazio interno e l’ergonomia, integrando elementi futuristici come i fari Matrix Led e i dettagli aerodinamici che migliorano l’efficienza.

Con una lunghezza di 4,77 metri e un passo di 2,89 metri, la Q6 e-tron offre un’abitabilità generosa e un bagagliaio da 526 litri, espandibile grazie al frunk anteriore e alle opzioni di configurazione dei sedili posteriori.

Audi Q6 e-tron: gli interni

L’abitacolo della Audi Q6 e-tron si distingue per la sua digitalizzazione avanzata, caratterizzata da un “palcoscenico digitale” dominato da tre display principali. Questi includono un virtual cockpit da 11,9 pollici, un display centrale touch da 14,5 pollici e uno schermo dedicato al passeggero anteriore da 10,9 pollici (dedicato al passeggero anteriore e non visibile dal posto guida). Materiali pregiati e una configurazione ergonomica accentuano il comfort e la connettività, supportando Android Automotive, Apple CarPlay e un sistema audio premium. Vi sono diverse opzioni di ricarica per dispositivi personali fino a 15 Watt, con quattro prese USB-C fino a 100 Watt.

Nel progetto della Audi Q6 sulla piattaforma PPE, spiccano alcune caratteristiche innovative. La vettura è dotata di un sistema di controllo basato su 5 piattaforme digitali, ciascuna con la propria unità di elaborazione dedicata a compiti specifici. Questa architettura elettronica avanzata ottimizza la velocità di calcolo per gestire parametri chiave come l’efficienza energetica, le batterie (con pre-condizionamento intelligente per la ricarica) e la dinamica di guida. Integra anche l’infotainment basato su Android Automotive con intelligenza artificiale (come ChatGPT) e l’assistente vocale Hey Audi.

Tra le caratteristiche avanzate della architettura elettronica c’è l’innovativo sistema di fari posteriori Oled intelligenti. Questi fari utilizzano Led organici che possono cambiare firma luminosa in 8 stili diversi e comunicare con l’esterno per avvisare altri veicoli sulla strada di pericoli imminenti. I fari integrano simboli di avviso per funzioni come Emergency Assist, Rear-end Collision Alert Signal, e durante chiamate di emergenza e soccorso stradale, migliorando la sicurezza con un design luminoso innovativo.

Audi Q6 e-tron: la motorizzazione

La gamma della Audi Q6 e-tron offre diverse varianti di motorizzazione, ciascuna progettata per soddisfare diverse esigenze di prestazioni e autonomia. La versione Performance è dotata di trazione posteriore, eroga 326 CV e offre un’autonomia fino a 641 kme accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi. La versione Quattro aumenta la potenza a 387 CV, accelerando in 5,9 secondi e offrendo un’autonomia di 625 km. La versione più potente, SQ6 e-tron, eroga fino a 516 CV, accelera da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi e ha un’autonomia di 598 km.

Tutte le varianti sono equipaggiate con una batteria agli ioni di litio da 100 kWh (94,9 kWh netti), che supporta una ricarica rapida fino a 270 kW in corrente continua (DC). Questo permette di aggiungere fino a 255 km di autonomia in soli 10 minuti. La ricarica in corrente alternata (AC) è possibile fino a 11 kW, con opzione di upgrade a 22 kW. La batteria opera a 800 Volt, migliorando l’efficienza energetica complessiva.

Audi Q6 e-tron: il prezzo

In Italia, la Audi Q6 e-tron è disponibile in tre allestimenti: Business, Business Advanced e S Line Edition. I prezzi partono da 73.300 euro per la versione Performance a trazione posteriore, fino a 97.200 euro per la SQ6 e-tron Quattro ad alte prestazioni. La gamma comprende otto colorazioni, con il grigio Daytona riservato alla variante S Line e al modello S, e offre cerchi da 18 a 21 pollici.