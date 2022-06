Assunzioni Amazon: 3mila nuovi posti di lavoro in Italia entro il 2022. Come candidarsi e le figure più ricercate

Entro fine anno Amazon offrirà 3mila posti di lavoro a tempo indeterminato. Ecco tutto ciò che c’è da sapere

Nuove assunzioni Amazon in Italia. Entro fine anno il colosso mondiale dell’e-commerce metterà a disposizione 3mila posti di lavoro a tempo indeterminato nel nostro Paese. Lo scopo è quello di aumentare il numero dei dipendenti per crescere nel mercato italiano.



“Sono orgogliosa di confermare il nostro impegno nel supportare l’economia italiana, con la creazione di 3.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato nel nostro Paese. Amazon è diventata una delle più grandi creatrici di posti di lavoro in Italia, offrendo all’interno dell’azienda, in tutto il Paese, opportunità professionali stabili e ben remunerate”, ha affermato – Mariangela Marseglia, country manager di Amazon.it e Amazon.es.

Assunzioni Amazon: ecco tutte le informazioni

Come detto, entro fine anno Amazon assumerà 3mila nuovi dipendenti, tutti con contratto a tempo indeterminato, da inserire nelle 50 sedi dislocate in giro per l’Italia. La forza lavoro in Italia del colosso guidato da Jeff Bezos salirà così da 14mila a 17mila dipendenti. Da sottolineare che, secondo uno studio presentato al Forum Ambrosetti, dal 2010 – anno del suo arrivo in Italia – Amazon ha creato più di 26 posti di lavoro a tempo indeterminato a settimana.

“L’aumento dei posti di lavoro va di pari passo con la crescita della nostra rete logistica – fa sapere Lorenzo Barbo, responsabile Amazon Italia Logistica- Poche settimane fa è infatti entrato in attività un nuovo centro di distribuzione ad Ardea, area metropolitana di Roma, in cui creeremo 200 posti di lavoro entro tre anni. Inoltre, sempre entro l’anno apriremo il nostro primo centro di distribuzione in Abruzzo, a San Salvo, in cui saranno creati 1.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni dall’avvio dell’operatività”.

Stipendi Amazon: si parte da 1.680 euro al mese

In base agli ultimi dati diffusi alla società, nel 2021 lo stipendio base di un dipendente Amazon ammonta a circa 1.680 euro al mese, circa l’8% in più rispetto alla retribuzione standard fissata dal Contratto nazionale per il settore dei trasporti e della logistica. Un importo che si basa su 40 ore di lavoro settimanale e che prevede incrementi in base alle turnazioni notturne e festive.

Inoltre, spiega la società, “i dipendenti ricevono un pacchetto completo di benefit tra cui, sconti su Amazon.it e un’assicurazione integrativa contro gli infortuni, oltre a opportunità di carriera e di upskilling. Tra questi il programma Career Choice, che fornisce ai dipendenti finanziamenti gratuiti per la formazione professionale e le tasse scolastiche fino a un valore di 8.000 euro per acquisire nuove competenze per supportarli nella loro carriera in Amazon o in occupazioni molto richieste in settori come quello manifatturiero, sanitario e dei trasporti”.

Assunzioni Amazon: come candidarsi? Le figure più ricercate

Sono diverse e per differenti livelli le figure ricercate da Amazon. Si va dal capo di Amazon Business al venditore di servizi, passando per il Senior Program Mgr Seller Experienceo 3P Operations Manager. Sono molte le posizioni aperte nelle aree di sviluppo sofware, nella finanza, nella ricerca tecnologica e nel marketing, così come nella logistica.

Le assunzioni verranno effettuate con cadenza periodica. Per candidarsi sarà sufficiente presentare domanda sulla pagina Amazon Jobs. Andando sul sito, infatti, è possibile consultare le diverse proposte e le sedi disponibili.

L’azienda ha inoltre pubblicato una guida che spiega agli eventuali candidati come prepararsi a un colloquio per diventare un dipendente Amazon.