Assolombarda Awards 2024, premiati i “campioni del fare impresa”: ecco tutti i vincitori

Nella cornice del Teatro Lirico “Giorgio Gaber” a Milano, si è tenuta la seconda edizione degli “Assolombarda Awards”. I vincitori

Assolombarda premia i “campioni del fare impresa”. Si è svolta al Teatro Lirico “Giorgio Gaber” a Milano, la seconda edizione degli “Assolombarda Awards”, iniziativa promossa dall’Associazione per premiare gli anniversari associativi delle aziende e i progetti d’impresa più innovativi. L’iniziativa premia le realtà imprenditoriali che contribuiscono al territorio della Città metropolitana di Milano e delle province di Monza e Brianza, Pavia e Lodi, che da sole generano il 13% del PIL nazionale.

Durante la serata, sono state celebrate le realtà che quest’anno raggiungono tappe significative nella loro adesione ad Assolombarda. Sono state premiate 4 aziende “storiche” che festeggiano 75 anni di adesione e 20 imprese che compiono 50 anni di collaborazione con l’Associazione. Tra le aziende premiate per i 75 anni ci sono: Manucor, Microtecnica, Nastrificio De Bernardi e Piaggio & C. Tra le aziende che festeggiano i 50 anni di adesione ci sono: Ali Group, Boettcher Italiana, Bolton Manitoba, Bulloneria Villa, Carcano Egidio & C. e molte altre.

Spada: “valorizziamo l’orgoglio industriale e il ‘fare impresa’”

“L’Associazione, anche quest’anno, valorizza l’orgoglio industriale e il ‘fare impresa’, premiando le realtà del nostro tessuto produttivo che contribuiscono a rendere sempre più competitivo il nostro territorio e l’intero Paese – ha dichiarato il Presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, nel suo intervento di apertura -. L’Italia è, oggi, la seconda manifattura d’Europa, oltre che il quinto Paese al mondo e il secondo dell’Occidente per surplus manifatturiero con l’estero. Una circostanza che è legata all’impegno quotidiano delle nostre aziende che, attraverso le filiere, trainano l’economia nazionale. Imprese che, con i loro risultati straordinari, hanno permesso al Pil lombardo di segnare +5,5% a fine 2023 rispetto al pre Covid, ben più dei principali benchmark europei come Baden-Württemberg (-1%) e Cataluña (+1,1%). Con gli ‘Assolombarda Awards’, esaltiamo, inoltre, gli asset di sviluppo cruciali per condurre le nostre imprese sui mercati globali. Il filo conduttore di questi pilastri è la capacità di innovare e di fare sempre un gioco di squadra per affrontare con concretezza e lungimiranza la grande sfida della doppia transizione, ecologica e digitale”.

Assolombarda Awards: tutti i vincitori

Premio “sostenibilità” dedicato a Giorgio Enrico Falck

Vincitore “PMI”: So.Ge. M.I.

Vincitore “Grandi imprese”: NTT Data Italia

Premio “responsabilità e cultura” dedicato a Carlo Alberto Albertini

Vincitore “PMI”: Pink Frogs Cosmetics

Vincitore “Grandi imprese”: ABB

Premio “performance” dedicato a Silvio Berlusconi

Vincitore “PMI”: EneGreen

Vincitore “Grandi imprese”: Monier

Premio “design” dedicato a Ernesto Gismondi

Vincitore “PMI”: Tecno

Vincitore “Grandi imprese”: Boffi

Premio “digitalizzazione” dedicato a Domenico Zucchetti

Vincitore “PMI”: Intellico

Vincitore “Grandi imprese”: C.D.I. Centro Diagnostico Italiano

Premio speciale Advisory Board “Assolombarda per il sociale”